仇女？ 直播間置頂「不需女用戶」 手機品牌回應了

有不少網友反映，手機品牌VIVO直播間內將「用你們買嗎集美戲真多，男人購買力夠了哈」、「不需要女用戶，購買力太差」等評論置頂，隨後引發大批用戶不滿。

寧波晚報報導，許多用戶批評，將類似有歧視、仇女色彩的評論置頂，會挑起性別爭議，同時不滿VIVO方面未有處理。向VIVO方核實，客服表示非常重視消費者反映的情況，相關問題會如實記錄反饋給上級領導，具體的處理情況要以內部處理的結果為準。

VIVO社交平台評論區裡，多名網友提問VIVO和遊戲UP主逍遙散人是否有合作關係，並表達了抵制。東方財經詢問VIVO客服，對方答覆：「目前我們與您所提到的人員沒有合作關係。」

