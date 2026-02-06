仇恨值沒蘇貞昌高 曝她「弱雞變母雞」白營評估不能輕敵

民進黨新北市長參選人蘇巧慧1日與綠營民代到三重力行市場拜票，爭取支持。（中時資料照片／張鎧乙攝）

2026年新北市長選舉，藍白仍處於整合階段，人選還沒確定，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，她已開始帶著黨內「小雞」在跑行程。民眾黨新北市議員陳世軒表示，蘇巧慧已由「弱雞變母雞」，戰鬥力甚至高於過去參選的林佳龍與蘇貞昌，藍白陣營絕不能輕敵。

陳世軒5日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，談及新北市長選舉，他說，就他的觀察，蘇巧慧已非過去大家眼中的「弱雞」，已經逐漸蛻變為有相當實力的母雞。

他說，蘇巧慧一開始在跑行程的時候，面臨綠營黨內派系問題，僅自己一個人，現在很明顯可以看到黨內派系已整合成功。她現在跑行程，都有大批綠營議員及參選人簇擁，成功營造出「母雞」氣勢，她也常合體已被提名的綠營新北議員參選人到處拜年，爭取支持

陳世軒進一步分析，蘇巧慧本身仇恨值低，加上過去一直在營造「水獺媽媽」的形象，已逐漸擴散出去，新北市有非常多的年輕家長，這個族群是非常大的票倉，她是有可能吸引到這些票。

他認為，蘇巧慧具有外擴性，沒有大家想像中的弱，尤其她的仇恨值沒有她的父親、前行政院長蘇貞昌高，實力絕對大於上屆跟上上屆代表民進黨參選的林佳龍跟蘇貞昌，藍白一定要審慎以對，所以在野黨的整合也就相對重要。

