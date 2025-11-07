仇恨房地產成台灣主流？工程師嘆房價一跌「全民賠錢」：加稅地主、底層受苦

中央銀行（央行）去（2024）年祭出被外界稱為「史上最嚴厲」第7波信用管制措施，衝擊房市交易量，以六都為例，據地政局統計，上（10）月六都建物買賣移轉棟數約近1.7萬棟，除創2018年以來同期新低外，全年減幅突破26%，是歷年新高。臉書粉專「工程師看政治」以「仇恨房地產，是國內的主流輿論。」為題發文指出，除談及房市外，也提及政府研擬，「國家總是以正義之名推動補充保費新制在刮走你們的錢」。

「工程師看政治」盤點，有人說沒有國家因為房地產高漲而強大，但另一面是「沒有國家因打壓房地產而偉大」，反而房價崩跌常讓國家經濟陷入困難，如中國大陸1960年代流行鬥地主、批走資派，「仇富+仇恨房地產階級」幾十年下來，底層人人精神勝利，但全中國仍然一窮二白；而後近幾年又發神經出台三條紅線（融資限制政策），導致建商死一片、房價砍半，一代民眾財產蒸發大半，內需因而急凍、青年失業率上升2成，通縮6年至今尚未恢復元氣。日本則是在泡沬破裂後，經濟失落達30年，年輕一代薪水幾乎全無成長指望，這些都是前軍之鑑。

廣告 廣告

工程師強調，台灣目前房產自有率8成，而房地產除居住外，同時還是全民最重要的儲蓄資產，很多人一輩子打拚就是為了有一間自己的房子，因此房地產只要下跌1%，就是8成民眾資產縮水1%；下跌1成，1000萬的房子變成900萬，帳面虧損100萬，必定導致減少消費（財富效果收縮）的結果。他進一步說，房巿上漲，並非所有人都能得到好處，但若下跌是幾乎所有人都會賠錢，不管有沒有房子，而高雄平均房價六都最低，表示高雄經濟最差。

工程師提到，仇恨房地產者還想要加稅（土地稅、房屋稅、租金所得稅等），但加稅增加持有成本，地主、屋主必會轉嫁，首當其衝的必定是沒有資產的族群，租屋、租店面避無可避，屆時消費者的支出也要被迫增加。而當成本轉嫁到某個上限後，地主、屋主也會被迫減少收益（無法再加租或尋無租主），最終導致財富效果再一次收縮，錢流動減少，底層再一次受到打擊。換言之，加稅結果的力道總是最先打在國內最弱勢的人，接著才是資產族群受害，只有收稅的政府穩賺不賠，表面是正義，實為剝削。

「工程師看政治」進一步說，如現在政府突然要加收二代健保費，只要股息、股利收入超過2萬，就要抽走2%，「請問開心收錢的是政府跟，而你得到了什麼好處？」而對股息抽稅跟對房屋抽稅，本質上有何不同？他總結，古往今來，沒有靠仇富而能脫貧的底層、也沒有靠打壓房地產而成為強國的國家，這種情緒反而總是引來文革式的政策、政變，帶著全國一起進入貧窮，「平民不懂是無所謂，但如果連央行都不懂經濟怎麼運作，底層勢無脫貧的指望，因為國家總是以正義之名在刮走你們的錢。」

更多風傳媒報導

