仇日延燒柴犬！中再逼各國選邊 捷克珍奶店也被霸凌

中日關係緊張，竟然拿狗出氣！有一名仇日的中國寵物美容師，在網路分享自己的工作日常，竟然不斷粗暴對待柴犬，疑似把仇日情緒發洩在狗狗身上，引發撻伐。中國對日本祭出一連串反制行為，就連外長王毅都不斷會見外國大使及外交官，要求各國選邊站。有捷克珍奶店力挺台灣，也被小粉紅霸凌，就在此時有一名仇日的中國寵物美容師，在網路分享自己的工作日常，當中竟不斷粗暴對待柴犬，疑似將仇日情緒發洩在狗狗身上，也引發撻伐。

一見面就來個大外割，中國這名有百萬粉絲的寵物美容師，對待柴犬似乎特別粗暴。

中國寵物美容師：「來啊，暈不暈你個小日本，也不看在誰的領土上我跟你說。」

疑似為了剪指甲，用手肘狠狠壓制柴犬的身體，言語還不斷透露仇日情緒，全發洩在狗狗身上。

中國寵物美容師：「你神經錯亂了啊，你以為還在你那個國家裡面呢，那個國家已經投降了你知道嗎，一點都不識時務，跟你那個祖祖輩輩一個死樣子。」

粗暴行徑讓日本網友看了超火大，美容師疑似為了檢查牙齒，還用力掐住柴犬的脖子，讓牠發出痛苦哀號。

中國寵物美容師：「你再叫再咬我，我把你牙齒一個一個掰掉，讓你吃稀的我跟你說。」

影片曝光後在網路上瘋傳，許多日本網友直呼可怕，表示看了眼淚都快掉出來，並要求禁止向中國出口柴犬，甚至說貓熊還你們柴犬和秋田犬還給我們。

央視主播：「王毅介紹了日本現職領導人，涉台錯誤言論的本質和嚴重危害。」

同一時間中國官方也發動外交戰，外長王毅馬不停蹄會見法國德國外長，還見了汶萊外交官，為了就是表達對高市發言的批評，並要求這些國家選邊站，而捷克一家手搖飲料店選擇挺台，還在牆上掛兩件帽T，上頭寫著我們支持台灣，卻被大批中國網友狂灌1星負評，還被大量惡意洗版，讓老闆不知所措，所幸事件在台灣網路傳開後，不少網友反攻狂刷5星好評，讓老闆非常感動。

