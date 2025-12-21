冬至東北季風增強北台灣溼涼防大雨 氣象專家：周三冷空氣再南下

中央氣象署表示，今天東北季風增強，新竹以北雲量增多，基隆北海岸、大台北及宜蘭可能出現局部大雨；氣溫方面，各地早晚低溫約攝氏16至19度，北部、宜蘭高溫略降，感受溼涼，中南部留意早晚溫差。氣象專家指出，明天起東北季風逐漸轉乾，23日各地晴朗、氣溫回升，但24日又有另一波冷空氣南下，北台灣溼涼微冷，中南部留意氣溫下降。

（圖取自中央氣象署網站）

氣象署指出，受到東北季風增強影響，新竹以北及東半部地區雲量增多，有零星或局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天易降雨，並有局部大雨發生機率，苗栗以南地區則多雲到晴。

氣溫方面，氣象署表示，北部及宜蘭高溫下降，約19至21度，整天體感較溼涼，其他地區高溫變化不大，約24至27度，感受溫暖舒適；各地早晚低溫為16至19度， 中南部留意日夜溫差大。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（21日、22日）東北季風等級的冷空氣南下，北台灣轉溼涼，中南部晴朗、白天舒適早晚涼。

吳德榮說，明天（22日）季風漸轉乾，北台灣雨後轉多雲，東半部有局部短暫降雨機率。明天清晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約16度，全台平地最低溫可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。周二（23日）季風減弱，各地轉晴朗、氣溫回升。

吳德榮指出，周三（24日）下午起至周六（27日）又有另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬會持續較久、且比前波稍強，屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台灣溼涼微冷，中南部雲量略增、氣溫下降。

另外，氣象署今天發布濃霧特報，清晨西半部地區有局部霧或低雲影響能見度，雲林至屏東已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度也較低，提醒民眾出門注意路況安全。

氣象署提醒，東北風明顯增強，今天台南以北、基隆北海岸、臺東、恆春半島沿海及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風。下午起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率，海邊活動須注意安全。