今「小雪」氣溫續回升、北涼 吳德榮：南部高溫30℃ 下周一晚北台灣再變天
今天（22日）是24節氣的「小雪」，但清晨冷空氣續減弱。中央氣象署說，今天仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約攝氏15到19度，局部地區清晨溫度再低一些，隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東約26到28度。氣象專家吳德榮預測南部高溫可達30度，並提醒下周一晚東北季風南下，北台灣再變天。
看更多>>24節氣小雪：習俗、禁忌、諺語、天氣、養生重點一次看
氣象署最新天氣預報指出，今天迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，其他地區為多雲到晴可見陽光天氣。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，21到23度；金門晴時多雲，15到22度；馬祖晴時多雲，15到19度。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風減弱，環境風場為東北風到東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄發文也指出，今天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台灣氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。
下周天氣預報
吳德榮根據最新模式模擬顯示，明天至下周一（24日）白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。
下周一（24日）晚間起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。
下周二下午起東北季風轉乾。
下周三東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。
下周四東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫略降。
下周五東北季風再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。
至於是否還有颱風發展機會？ 吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。
編輯：秦穎雯
