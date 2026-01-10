今上午低溫特報！4縣市6度以下 未來一週日夜溫差擴大

武陵農場因低溫，9日農場的藤花園又再次結冰，藤架和樹枝都結成冰狀。武陵農場提供



氣象署指出，今日(1/10)輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，白天氣溫稍回升，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫則更低一些，高雄以北及宜、花、金、馬都有10度以下低溫出現的機率，但白天氣溫稍回升，預測北部及宜蘭高溫約19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大。

1/10早上各地天氣。氣象署提供

氣象署今晨也發布低溫特報，今上午局部地區有6度以下氣溫發生的機率，低溫區域範圍如下。

【橙色燈號(非常寒冷)】

桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、基隆市、臺北市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率（連江縣則由於緯度較高及地理、氣候因素，其低溫定義及燈號標準為臺灣本島減4度），請注意。

1/10上午低溫特報。氣象署提供

天氣方面，氣象署表示，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，但要留意下半天起東北風增強，中層雲量也增多，西半部山區水氣亦逐漸增加，有零星降雨的機率，若水氣與氣溫配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或下冰霰的機率，前往山區的朋友務必注意安全。

1/10玉山氣象站雪景。氣象署提供

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

1/10空品。環境部提供

至於未來幾天的天氣，氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄說明，今晚、明(1/11)晨輻射冷卻減弱，氣溫反而略升、但仍偏低；明日白天、氣溫略降，明晚、下週一(1/12)晨因輻射冷卻增強，氣溫再略降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一白天起至週五(1/16)各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因輻射冷卻偏強、連日的早晚氣溫仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，提醒家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

