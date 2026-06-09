今下午迎雨彈高峰！粉專示警：三大區域「風險很高」

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臺灣近期迎來梅雨季，受滯留鋒面與西南氣流影響，容易有短延時強降雨。（圖／東森新聞）





臺灣近期迎來梅雨季，受滯留鋒面與西南氣流影響，容易有短延時強降雨，中央氣象署今（9日）持續針對20縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報，同時針對部分地區發布大雷雨即時訊息。對此，氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急也點名三大區域的強降雨風險相當高。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急在臉書發文指出，根據中央氣象署的最新預測，今（9日）下午至明（10日）清晨是降雨最高峰，中部、南部及基隆北海岸一帶的強降雨風險很高。

台灣颱風論壇｜天氣特急也提醒民眾，明日午後鋒面將會逐漸南移至台灣南端或巴士海峽後，且西南氣流減弱，降雨情形會緩和許多。不過週四（11日）的降雨情形，就必須要看鋒面何時重返台灣，早一點或晚一點，天氣的狀況就會差很多，需要持續觀察。

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中央氣象署於今（9日）下午1點50分，針對20縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報，提醒民眾務必注意雷擊與強陣風，山區需要慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積、淹水。

大豪雨地區

標準：350mm/24h 以上或 200mm/3h 以上雨量

高雄市、屏東縣

豪雨地區

標準：200mm/24h 以上或 100mm/3h 以上雨量

新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南縣、臺東縣

大雨地區

標準：80mm/24h 以上或 40mm/h 以上雨量

基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣

中央氣象署於今（9日）下午1點50分，針對20縣市發布大豪雨、豪雨及大雨特報。（圖／中央氣象署）

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