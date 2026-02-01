今下半天溫度再降 今晚至明清晨最冷

毛毛細雨中，不少民眾撐著傘在門口排隊等候開門，也讓商場成了雨天人潮聚集的去處，北部天氣濕濕涼涼，週日清晨全台最低溫出現在馬祖東引，只有8.3℃，本島各地平均溫度也只在13到18℃之間，加上持續降雨和冷空氣報到影響，民眾出門仍感覺得到明顯寒意。

台北市民眾徐先生說道，「你濕的時候就體感溫度會比較低，我覺得其實相較於前兩天來說的話，今天確實比較涼一點。」

桃園市民眾廖小姐說：「濕濕冷冷的不太舒服。」

在這一波大陸冷氣團影響之下，1日中部以北及宜蘭都有降雨情形，華南雲系通過，迎風面的基隆北海岸雨勢更為明顯，北部、宜蘭降雨時間也拉得比較長，最冷的時間點就落在1日下半天到2日清晨。

氣象署也提醒，在7日還有下一波冷氣團接力影響，溫度又會再下降。

氣象署預報員劉沛滕指出，「我們預估可能跟這一波的冷氣團強度相當，或是再更強一些，所以可能造成的低溫，可能會在禮拜六或是禮拜天，可能在禮拜天的時候溫度會再更低一些，那也有可能北部北台灣的氣溫普遍來到13度左右。」

2月4日即將進入節氣立春，天氣乍暖還寒，氣象署指出，華南雲系的水氣預計在週一清晨後逐漸減少，新竹以南將轉為多雲，週二起風向轉為偏東風，週三到週五降雨趨緩，各地天氣相對穩定，但中南部日夜溫差擴大，回暖期間仍須留意能見度不佳的情形。

