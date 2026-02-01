今不攻菜市場 何欣純改跑「隱藏版」行程

立委何欣純強調，自己走進基層聽到許多鼓勵，清楚市民真正的需求，也已準備好具體政策。（何欣純提供）

國民黨台中市長提名雖未敲定人選，但「姐弟之爭」競爭激烈，連日來勤跑各大市場拜早年。反觀民進黨市長參選人、立委何欣純1日雖沒有公開行程，但仍不得閒，私下拜訪請益工商及社團界領袖人士，打拚選戰沒有喘息的空間可言。

何欣純昨展開3場公開行程，一早直搗山城豐原第一公有零售市場拜年發送春聯，緊接著趕赴西屯區舉行「欣欣向榮」傾聽市民心聲系列座談，傍晚再挺進華美黃昏市場與民眾搏感情。

不過，今天是周日，相較於潛在對手江啟臣及楊瓊瓔積極勤跑菜市場，何欣純卻未有公開行程。何欣純服務處指出，委員利用農曆春節前拜訪請益工商及社團界領袖人士，目前持續按照既定節奏打選戰。

何欣純強調，自己走進基層聽到許多鼓勵，清楚市民真正的需求，也已準備好具體政策，願意把每一項說清楚、做確實，收到最多的一句話是：「台中，需要一個做事的市長」。

