今二審宣判 黃子佼：已全數和解

藝人黃子佼付費下載大量兒少性影像，二審25日將宣判。（本報資料照片）

藝人黃子佼被控在「創意私房」論壇購買兒少不雅影片，一審判8個月，二審台灣高等法院已於10月21日辯論終結，高院25日上午10時宣判。在判決前夕，黃24日透過律師發聲明再次道歉，說已和「全數被害人」和解，強調他是在法律明令禁止前的犯罪。高院指出，涉及判決結果，不對外表示意見。

10月21日高院辯論終結時，35位被害人中尚有2位沒和解，昨黃子佼發聲明強調已與全被害人和解，高院是否改判緩刑或免囚，即可揭曉。

法界人士表示，憲法保障法官獨立審判不受外力干涉，全民也應共同維護審判純淨空間；刑事被告的答辯都應在審判時依法律規定進行，案件已辯論終結，宣判前夕卻放話試圖影響輿論，不是應有的法律程序。

黃子佼聲明指出，已認知每一張兒少性影像都是一個血淋淋故事，會造成兒少一輩子創傷。沒有下載，就沒人會供給，他對於當年做錯的事，已深刻且誠摯悔悟，祈求每個受害者原諒。兒少案件被害人個資均受遮掩保護，黃完全無從主動與被害人接洽和解事宜，最終透過法院大力協助，才能與全數被害人達成和解。

聲明還稱，被害人都清楚說明黃與他們遭誘騙拍攝影片無關，黃下載影像多數為成年性影像。被害人也明白黃下載影片時間均在民國112年2月17日《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項修正施行前，是在法律禁止前的行為。

一審認定黃案的被害兒少為35人、性影像2259個，並將12名身分不明、沒報案的未成年被害人、586個性影像檔案退回檢方，檢察官移請高院併辦審理。這部分有多人身分不詳，無從調解，但黃宣稱已和全部被害人和解。