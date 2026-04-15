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今井達也右臂疲勞進傷兵名單 檢查無礙曝「難適應美式作息」
休士頓太空人隊日籍投手今井達也日前因右臂疲勞被列入15天傷兵名單。太空人總教練 Joe Espada 今（15日）表示，經檢查後今井的手臂並無結構性損傷，後續將先進行手臂強化，再重啟投球訓練。今井受訪時坦承，導致疲勞主因在於尚未適應大聯盟的生活節奏，尤其在長途移動與飲食習慣上，面臨意想不到的挑戰。
今井接受當地媒體訪問，談及右腕疲勞原因時指出：「（對美國）還沒有完全適應吧，不只是棒球，生活上也是。包含移動、跟著球隊行程，實際上比想像中更辛苦。」他進一步說明，除了比賽本身，日常作息差異也帶來挑戰。
對於生活層面的適應問題，今井表示：「像是移動、用餐時間等等。在日本通常是比賽結束後回飯店吃飯，但在美國多半是在球場解決，整體時間安排跟日本不太一樣。」顯示他仍在調整大聯盟的生活節奏。
現年27歲的今井是透過入札制度從西武獅隊轉戰大聯盟，3月29日對洛杉磯天使完成初登板。第二場出賽對奧克蘭運動家投出5又2/3局無安打、9次三振的優質表現，拿下生涯首勝。
不過在第3場對西雅圖水手的比賽中，今井僅投1/3局就出現4次四壞、失3分的亂流表現，最終提前退場，並於14日被球隊列入傷兵名單。本季至今3場出賽，戰績1勝0敗、防禦率7.27。
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