今井達也右臂疲勞進傷兵名單 檢查無礙曝「難適應美式作息」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

休士頓太空人日籍投手今井達也。圖／東方IC

休士頓太空人隊日籍投手今井達也日前因右臂疲勞被列入15天傷兵名單。太空人總教練 Joe Espada 今（15日）表示，經檢查後今井的手臂並無結構性損傷，後續將先進行手臂強化，再重啟投球訓練。今井受訪時坦承，導致疲勞主因在於尚未適應大聯盟的生活節奏，尤其在長途移動與飲食習慣上，面臨意想不到的挑戰。

今井接受當地媒體訪問，談及右腕疲勞原因時指出：「（對美國）還沒有完全適應吧，不只是棒球，生活上也是。包含移動、跟著球隊行程，實際上比想像中更辛苦。」他進一步說明，除了比賽本身，日常作息差異也帶來挑戰。

廣告 廣告

對於生活層面的適應問題，今井表示：「像是移動、用餐時間等等。在日本通常是比賽結束後回飯店吃飯，但在美國多半是在球場解決，整體時間安排跟日本不太一樣。」顯示他仍在調整大聯盟的生活節奏。

現年27歲的今井是透過入札制度從西武獅隊轉戰大聯盟，3月29日對洛杉磯天使完成初登板。第二場出賽對奧克蘭運動家投出5又2/3局無安打、9次三振的優質表現，拿下生涯首勝。

不過在第3場對西雅圖水手的比賽中，今井僅投1/3局就出現4次四壞、失3分的亂流表現，最終提前退場，並於14日被球隊列入傷兵名單。本季至今3場出賽，戰績1勝0敗、防禦率7.27。



回到原文

更多鏡報報導

休士頓我們有麻煩了！今井達也開季防禦率7.27 與明星游擊同進傷兵名單

太空人輪值大崩盤？今井達也驚傳手臂疲勞 美媒分析鄧愷威頂替可能性

手感發燙！Trout生涯409轟出爐 追平Teixeira並列史上第57名

專訪／撕掉「胸大無腦」標籤！38歲蔡允潔創業當老闆 投百萬資金「半年回本」