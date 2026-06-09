今仍防雨炸！滯留鋒南北徘徊 吳德榮：後天強對流威脅全台

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氣象署指出，今（10日）白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯；氣象專家吳德榮則提到，雖然明天滯留鋒面南移，但後天起強對流再度威脅全台。

（示意圖／中天新聞）

吳德榮在「洩天機教室」提到，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10)日滯留鋒在臺灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨致災。

最新模式模擬顯示，明(11)日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五(12日)起至下週日(14日)滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。

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最新歐洲模式模擬，下週一至週五(15至19日)滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，午後機率高於其他時段。

至於超過10天的模擬，吳德榮認為，因不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。

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