今低溫下殺10度、下週五卻飆高28度！專家再曝颱風訊號

[Newtalk新聞] 受到大陸冷氣團持續影響，今(11)日全台氣溫顯著偏低，北部與東北部入夜後最低溫可能僅剩10度，讓不少民眾冷到懷疑人生。專業氣象粉專天氣風險表示，這波冷空氣將於週一(1/12)開始減弱，各地氣溫將逐日回升，週五(1/16)高溫甚至可達28度。此外，菲律賓海面出現熱帶擾動訊號，是否有一月颱生成引發熱議。





北部與東北部今日受到大陸冷氣團影響，各地雖為多雲到晴但氣溫偏低，白天高溫約16-17度。天氣風險指出，中部高溫約18-20度，南部及東南部則在20-23度之間。入夜後氣溫會進一步下降，北部及東北部低溫僅10-13度，中南部與東南部低溫則在12-16度，整體感受起來依舊相當寒冷。天氣風險表示，今日冷空氣勢力仍強，提醒民眾外出務必注意保暖。

這波寒冷的氣氛即將迎來轉折，北方的冷空氣預計從週一(1/12)開始減弱。天氣風險說明，禮拜一開始各地白天高溫可以回升到20度以上，雖然晚上北部及東北部低溫仍落在13-14度，其他地區為14-17度，但與這幾天相比已有回升。天氣風險進一步強調，未來一週各地高溫預計會以每天1度的速度逐漸上升，到了週五(1/16)各地高溫都可來到24-28度，感受上會溫暖許多。





針對降雨與整體天氣穩定度，天氣風險指出，未來一週台灣附近水氣都偏少，天氣大致穩定，僅有東南部地區雲量偏多。在下週五(1/16)前，各地都有機會見到陽光露臉，民眾可以好好把握這段相對溫暖且穩定的天氣。不過，天氣風險表示，中南部地區仍要留意較大的日夜溫差。至於下一波冷空氣，預計週六(1/17)才會報到，但目前預測強度不強，可能只是一般的東北季風。





關於近期受到關注的熱帶擾動，天氣風險指出，目前數值模式顯示下週在菲律賓東方海面持續有熱帶擾動發展的訊號。天氣風險表示，「不過會不會真的有一月颱，這部分還有變數，即使有，對我們台灣也是沒有影響的。」雖然一月出現颱風訊號較為罕見，但根據目前資料分析，對台威脅極低，民眾不需過度擔心，應優先關注下週氣溫大幅波動的變化。

