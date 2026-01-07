今低溫僅6.7度！明晨「恐探5℃↓」入冬最低溫 挑戰首波寒流

生活中心／黃韻璇報導

明晨有望創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」。（圖／資料照）

今（8）日清晨中央氣象署持續發出「低溫特報」，提醒受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。氣象專家吳德榮透露，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中表示，今晨本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲，故「輻射冷卻」效應以中部為最強。截至5：12，本島縣市平地的最低氣溫發生在雲林（古坑鄉）的6.7度。各地區平地的最低氣溫約在7至11度：北部（新北石碇區）9.3度、中部（雲林古坑鄉）6.7度、南部（台南六甲區）9.5度、東部（宜蘭三星鄉）10.6度。

吳德榮指出，今晨降水回波大多在巴士海峽及東部海上，顯示台灣上空的中低雲、含水量少。最新歐洲模式模擬顯示，今日至明（9）日清晨、「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐轉減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。今日各地區氣溫如下：北部7至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部9至19度。

吳德榮透露，最新歐洲模式模擬調整為，明（9日）白天至週六（10日）上午、冷空氣略減弱，明日白天氣溫回升；週六下午至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明日起至下週一、連日的清晨則因晴朗、持續有強「輻射冷卻」、帶來「極低溫」，日夜溫差很大。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週一白天至週三（14日）冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；各地晴朗，但持續因強「輻射冷卻」、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。故未來一週、日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

明日白天起至後天，西半部日夜溫差最大。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩則在粉專「林老師氣象站」中提醒，明日白天起至後天，西半部日夜溫差最大！林得恩指出，今日天氣持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻雙重影響，臺灣各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭地區最低溫在攝氏11至13度，南部及花東地區最低溫則在攝氏13至15度之間，沿海、空曠及近山等局部地區最低溫還有出現攝氏10度以下的機率。北部及東北部地區，整日都冷；中南部及花東地區白天亦多偏涼。

林得恩表示，明日白天起至後天（1/10），因強烈大陸冷氣團稍稍減弱緣故，白天氣溫略為回升；但因輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差增大，請多留意環境氣溫的劇烈變化，適時調整因應。週六晚起至下週一（1/12）清晨，另一新的大陸冷氣團再度南下及影響，北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚亦冷；另一方面，迎風面水氣跟著增加，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島會有局部短暫陣雨，其它地區則維持為多雲到晴天氣。

