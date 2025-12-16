今低溫僅9.5度！2波冷空氣接力襲 這2天雨彈炸全台、再急凍時間曝光

生活中心／施郁韻報導

今、明一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（17）日清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東地區18至19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及臺東仍有26至29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼；天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

離島天氣：澎湖晴時多雲，19至22度，金門晴時多雲，15至23度，馬祖晴時多雲，15至18度。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」中指出，今晨冷空氣續減弱，但因晴朗仍有輻射低溫，截至5：02縣市平地最低氣溫落在新竹關西鎮，僅9.5度。台灣陸上晴朗，中南部局部地區有輻射霧發生，嘉義已有濃霧；東北部外海低雲及回波逐漸增多，北海岸已有零星降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明一小股東北風增強，東側水氣逐漸增多、北海岸、大台北東側及東半部轉偶有局部短暫雨的機率，北部雲量略增、中南部晴朗；白天氣溫略降，北舒適南微熱、早晚涼。今日各地區氣溫為：北部12至24度、中部11至28度、南部11至29度、東部11至26度。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，週五（19日）有中高雲、從南海逐漸北上，台灣上空雲層逐漸增多，山區及東半部轉有局部短暫降雨、其他平地亦轉偶有零星飄雨的機率。週六（20日）雲層略增厚、降雨略增。週五、週六各地白天舒適、早晚偏涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週日（21日）另一波「東北季風」等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一（22日）季風轉乾、天氣漸好轉，北台轉多雲、仍偏涼；中南部影響輕微、仍晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

週五、週六由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，臺灣各地降雨機會都有提高的趨勢。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，「雨神，準備long stay！」12/19（週五）至12/20（週六），由於東北季風減弱，南方雲系接替北抬緣故，臺灣南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，臺灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

林得恩說，12/21（週日）東北季風再增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島都轉為有局部短暫雨天氣，東南部地區也有零星短暫雨，其它地區仍然維持為多雲到晴。整個環境的降雨變化，要等到12/22（下週一）後，才有短暫稍漸轉緩趨勢。

