今低溫僅9.6度 三類人最怕心血管急性發作！得懂「保命四招」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

2026年一開始，大陸冷氣團就報到，中央氣象署監測今（2）日清晨最低僅有9.6度，低溫衝擊，衛生福利部國民健康署特別提醒「心血管疾病患者、高齡長者及三高族群」首當其衝，更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，以防範低溫帶來的健康影響。

氣溫驟降時，國健署署長沈靜芬表示，血管會自然收縮、血壓上升，如果慢性病控制不佳，容易增加心血管急性發作風險。低溫防護，不只是注意保暖，慢性病防治更是重要關鍵，心臟病與中風等心血管疾病的主要危險因子包括：缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸等問題。

廣告 廣告

國健署調查就顯示，20歲以上三高異常國人約有4至7成不自知，影響所及，常導致民眾來不及改變行為或進行治療，導致心臟病、中風或其他三高慢性病的發生。

國健署呼籲，民眾在天冷時應同步做好保暖與健康管理，4項建議如下：

一、定期健檢控制三高：國民健康署提供成人預防保健服務，30歲以上民眾都可參與，協助民眾定期健檢掌握自身的健康數據，並持續監控自身三高數據，建議血壓值≦120/80 mmHg、血糖值空腹血糖標準為70-99 mg/dL，血脂部分，低密度酯蛋白膽固醇(LDL-C)，無併發症的一般民眾應<130 mg/dl，若數值超過建議標準值持續監控而未改善，建議進一步諮詢醫療人員。

二、科學算病知風險：國民健康署建置「科學算病館」，將健檢三高數據變成可預測的罹病風險，了解未來10年內罹患冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件風險，提早調整生活習慣、預防疾病發生。

三、健康飲食，減少心血管負擔：遵循「三低一高 (少油、少鹽、少糖及高纖) 」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食，維持均衡營養。

四、規律運動：每週累積150分鐘的中度身體活動，例如:快走、慢走、騎自行車、多爬樓梯少搭電梯。

國健署強調，低溫期間也要留意心臟病症狀或中風徵兆，民眾如發現自己或親友出現以下狀況應立即就醫，把握黃金治療期：心臟病症狀：出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈、暈厥等症狀。中風徵兆：無法完成「微笑、舉手、說你好」任一個動作。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

他活到20歲「人生一半時間在癲癇」 台大完成全台首例最新型手術緩解

強烈冷氣團來襲小心嬰兒猝死！ 保暖別過頭「比大人多一件即可」

【文章轉載請註明出處】