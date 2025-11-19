今低溫探15度！雲圖驚見「台灣上空神秘X」 鄭明典：入夜再降溫

鄭明典在臉書分享衛星雲圖，指台灣上空出現1個「神秘的X」。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

今天（19日）持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度更低，高屏及花東也只有18至20度。前氣象局（現為氣象署）局長鄭明典在臉書分享衛星雲圖，指台灣上空出現1個「神秘的X」，代表冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，部分地區入夜後會再降溫。

鄭明典今天在臉書曬出衛星雲圖，特別提到箭頭處「X」，指冷高壓逐漸出海，層雲逐漸出現空隙，陸地上的晴空區夜間會有輻射冷卻，冷空氣會沿地形低處流動，有些地方晚上還會降溫，「隨著冷空氣變薄，雲層高度下降，有些山頭突出雲層之上，一樣會有輻射冷卻，會帶來『山風』！」

氣象署說明，今天持續受東北季風影響，夜晚及清晨臺南以北及宜蘭低溫約15至17度，局部溫度會再更低一些，高屏及花東也只有18至20度，各地皆感受涼冷；而白天北臺灣高溫約16至18度，中部及花蓮為21、22度，整日感受偏涼，南部及臺東可以來到24、25度，感受較為舒適。

氣象署表示，明後天（20日、21日）東北季風影響，中部以北及宜蘭低溫約15～16度，南部及花東17～18度，澎湖19、20度，金門14度，馬祖12～13度。週末東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升，臺灣各地及澎湖、金門低溫18～21度，馬祖15、16度，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大。

天氣方面，週四、週五迎風面雨區縮小，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。週末基隆北海岸、東半部地區及大臺北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，下週一（24日）開始東北季風增強，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區雨勢較持續。

