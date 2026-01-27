今低溫12度明漸回暖 下一波冷空氣「這時間」報到

今天氣偏冷，明日開始氣溫漸漸回升。（圖／方萬民攝）

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，依據27日20時最新歐洲模式模擬結果顯示，今（28日）受到東北季風影響，台灣天氣型態呈現南北差異。北部及中部山區在降雨後轉為多雲，東半部地區偶有局部短暫雨，北台整體感受偏冷；中南部則為多雲時晴，白天舒適微熱，早晚略感偏涼。

吳德榮表示，今日中部3000公尺以上高山有出現飄雪的機率，夜間至清晨期間，本島平地最低氣溫仍可能下降至12度左右。各地氣溫分布方面，北部約12至17度，中部13至26度，南部14至28度，東部14至24度，日夜溫差明顯。

最新模式顯示，明日至週六（29日至31日），各地大致為晴時多雲天氣，東半部仍有局部短暫雨出現的機率。隨著冷空氣逐日減弱，氣溫將逐步回升。吳德榮指出，明日北部仍偏涼，中南部則感受舒適，到了週五、週六，各地天氣晴朗溫暖，不過早晚氣溫依舊偏低，日夜溫差持續偏大。

進一步觀察未來天氣變化，吳德榮指出，週六晚間將有另一波強度相近的冷空氣南下，北部及東半部轉為有局部降雨。下週日至週二，也就是1日至3日，冷空氣持續影響，北台天氣偏冷，其中下週日及週一，北部、東半部與中部山區有局部短暫雨，下週二北部雨後轉為多雲，東半部仍有局部降雨機會。

至於下週三至週五（4日至6日），冷空氣將逐日減弱，各地白天轉為晴暖舒適，不過夜間輻射冷卻效應明顯，清晨及夜晚氣溫仍低，日夜溫差相當大。吳德榮指出，下週三、四清晨，台北測站有短暫觸及「大陸冷氣團定義」，也就是氣溫等於或低於14度的機率。

氣象專家林得恩也指出，今日持續受東北季風影響，臺灣北部及東北部地區天氣偏冷，其它地區早晚氣溫亦冷；今晚至明晨將會最冷，預估最低溫中部以北、宜蘭及金門地區12至15度之間，南部、花東及澎湖地區則為13至17度，馬祖最低溫10至11度。另一方面，今日白天起，華南雲雨帶逐漸遠離，環境水氣開始減少，西半部地區轉為零星短暫雨後多雲的天氣；迎風面的花東地區仍為零星短暫陣雨。29日及30日，短暫回暖、降雨趨緩。

下一波強冷空氣會自31日晚間起南下，影響時間會比較長，最冷時間會落在2月1日至3日清晨。這波冷空氣強度較強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以濕冷的型態為主。

