今偏涼無雨明日回暖 「下週這時間」強冷空氣來襲

氣象專家林得恩指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過20度；一直要到明日（6日），東北季風減弱，環境水氣減少，台灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

下週一（8日）起，東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感；此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長。要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在13日、14日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側海上、伴隨降水回波，尚無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日「東北季風」水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北偏涼、南舒適，早晚因「輻射冷卻」仍偏冷，應注意保暖。

各地區氣溫為：北部15至22度、中部12至26度、南部12至27度、東部13至24度。

最新模式模擬顯示，明日清晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意；明日白天起季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；週日氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有有局部短暫降雨的機率。

最新模式模擬顯示，下週一「東北季風」增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二起季風逐日減弱，下週二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

最新歐洲模式模擬顯示、大約下週末（13、14日）前後有強冷空氣南下；因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下的時間亦很分歧，需持續觀察其調整，下定論還太早。

另一方面，最新歐洲模式系集模擬顯示，明後天菲律賓東方海面的熱帶擾動，有發展成颱的機率；下週將大致循「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台無威脅。

