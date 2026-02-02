今傍晚起境外本土污染雙重影響 環境部：南部空品不佳恐至6日
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導
根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，環境部今（2）日指出，中國山東至上海一帶於昨日出現明顯霾害，研判今日隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計於傍晚移入影響我國空氣品質，短時間污染濃度偏高，空氣品質多為普通至橘色提醒等級。環境部也提醒，中部以北預計於明日午後境外污染趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處、風速較弱，橘色提醒可能持續至6日，請民眾外出時留意空氣品質變化。
環境部表示，中國上海至山東一帶昨日PM2.5小時濃度約70-180微克/立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團今日南下，境外污染物預計傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30-50微克/立方公尺，本次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。
環境部表示，境外污染物隨東北風往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至6日，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。
「空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。」環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊，查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。
照片來源：環境部提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
下波冷空氣超越「2016霸王寒流」？專家示警：很強
生活中心／李明融報導「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示指出，今（30日）白天北部舒適、中南部微熱，高溫可能達28度，明（31日）冷空氣南下，各地氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。值得注意的是，新一波冷氣團可能挑戰「2016年霸王寒流」？專欄提醒下週五（2月6日）晚起至2月8日另一波冷空氣「很強」，未來將持續觀察調整。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。
週末新一波冷空氣南下！各地低溫下探12度 不排除更冷
今（2）日受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，臺灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。
極凍探十度！金門低溫特報強風狂襲 周五變天再凍台
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（2）日發布最新天氣預警，受大陸冷氣團影響，金門地區明晨恐下探 10 度以 […]
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
明濕冷凍10度！暖3天後「恐有冷氣團、雨彈再接力」又濕2天
好天氣將至！中央氣象署預報，明（2）日冷氣團影響仍在，北東整天濕冷、金馬可能有10度低溫；週二（3日）冷氣團影響減弱，白天氣溫轉暖，降雨也剩東南部、恆春半島飄雨，要留意的是日夜溫差；預計週五（6日）晚間冷氣團、鋒面來襲，北部、東半部又轉為有短暫雨的天氣，預計這波濕冷的影響將持續至週日（8日）。
明起至週五氣溫回升 北台灣週末迎8℃低溫
今（2）日清晨玉山氣象站下雪了，又化身一片銀白世界，今天北部、東北部和東部天氣偏冷，各地早晚也冷。不過從明天開始氣溫就會逐步回升，一直到禮拜五都會是穩定的天氣，要特別留意的是星期六又有強烈大陸冷氣團報到，氣象專家預估，屆時北台灣的平地最低溫有可能下探8℃。
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。
一夜跌剩9.6度！鄭明典1圖揭未來天氣：「這時」轉趨穩定
受大陸冷氣團影響，今（2）日各地早晚偏涼冷，部分地區也出現局部短暫雨，上午最低溫僅9.6度，出現在東引。稍早，前中央氣象局長鄭明典貼出一圖，說明最新的天氣變化情形。
連3天濕冷 雨區擴大範圍曝光！下一波「很強」再凍3天
【高沛生／綜合報導】迎風面持續出現降雨，全台濕冷狀況恐連續3天。氣象專家指出，強冷空氣已南下並搭配華南雲雨帶東移，全台水氣明顯偏多，北部、東北部及東部體感濕冷尤為明顯。另據最新模式模擬，下週還有另一波冷空氣南下，專家評估強度「很強」，但不確定性仍高，提醒民眾持續留意後續變化。
上班帶雨傘！北部續飄冷雨 估強冷空氣週末「開凍」
受到大陸冷氣團、華南雲系東移影響，2日清晨前仍濕冷，白天起冷空氣趨弱、水氣減少，天氣漸轉多雲，溫度有望回升，7日將迎來本週第2波冷空氣，北台灣將先回歸涼冷天氣。
大安區爆漢他病毒死亡！民憂心「松鼠是否也有傳染疑慮」 醫師解答了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台北市大安區發生國內今年首例漢他病毒死亡病例，消息曝光引發民眾恐慌，甚至擔心大安森林公園的松鼠是否也有傳染漢他病毒...
別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝
別收厚外套！年前2波冷氣團接力 雨最大地區曝
今下半天溫度再降 今晚至明清晨最冷
今（1）日天氣要留意，從下半天開始，受到大陸冷氣團影響，溫度又會再下降，最冷的時間點就落在今日晚間到明日清晨。氣象署也提醒，2月7日還會有一波冷氣團報到，目前預估強度可能會比這一波再更強一點，北台灣氣溫普遍會來到13℃左右。
冷氣團明減弱！這3天回溫放晴 週五晚轉陰雨「低溫探12度」
【緯來新聞網】再冷1天！今（2日）持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭
明台中以北降雨 濕冷低溫14℃至2/3清晨 下周末更強冷空氣報到
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（2月1日）受華南雲系東移與大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭、台中以北將有較持續且廣泛降雨。中央氣象署並提醒，今天起至2月3日清晨北部、宜蘭濕冷天氣，約攝氏14度至17度；2月7日有更強冷空氣報到。
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
又要變冷了！明低溫下探13度 冷氣團這時再報到
今年夏天熱爆、颱風很強？鄭明典一圖曝「2大關鍵」：聖嬰現象前兆
2026年已經過去了一個月，未來天氣會如何發展，持續受到關注。對此，前中央氣象局長鄭明典就PO圖分享，出現聖嬰現象的徵兆，同時也說明今年是否會直接轉成聖嬰現象，要看1項指標。
周二逐步回暖 周末強冷空氣報到 寒流要來了嗎？
明天白天冷氣團陰雨偏冷 週三至週五回溫轉晴 週末新一波冷空氣來襲