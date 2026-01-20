今入夜剩8度「這2天最冷」！一圖看懂雨區 3地雨最大

記者蔣季容／台北報導

今日大寒，強烈大陸冷氣團南下。（圖／氣象署提供）

強烈大陸冷氣團殺到！氣象粉專天氣風險表示，今（20）日各地降溫明顯，夜晚及清晨空曠地區可能將至8度，新竹以北、大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東留意降雨。週五（23日）下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一（24至26日）白天各地氣溫逐漸回升，不過夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會。

今日3地區防大雨

天氣風險分析師黃國致指出，今日受強烈大陸冷氣團南下影響，環境水氣增多，迎風面新竹以北到大台北地區、基隆北海岸、宜蘭及花東地區多雲到陰局部有短暫陣雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區容易有局部較大雨勢發生；新竹以南地區大致為多雲到晴天氣。

廣告 廣告

氣溫方面，受冷平流增強影響，今日各地降溫明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫16至18度，中部及花東地區白天高溫20至24度，南部高溫24至25度。夜晚清晨中北部、東北部都市地區低溫11至13度，空曠地區可能降到8至10度左右，南部及花東都市地區低溫14至16度，空曠地區低溫11至13度或以下，氣溫明顯偏冷，早出晚歸多注意保暖。

未來一週降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

連凍5天 週三週四最冷

黃國致說明，週三（21日）至週五（23日）上午台灣周邊持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣仍多，迎風面北部及東部地區為多雲到陰局部有短暫陣雨天氣，中南部多雲到晴。氣溫方面持續偏冷，尤其週三、週四溫度最低，北部、東北部白天高溫只有13至16度，中部及花東地區高溫16至20度，南部20至22度。夜晚清晨各地低溫約10至15度，局部空曠地區有10度或以下低溫發生機會，北部濕冷整日有寒意，中南部日夜溫差明顯。另外，中部以北到東部地區1500公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形。

週五下午起回暖

黃國致提及，週五下午起水氣減少，各地天氣逐漸好轉，週末至下週一（24至26日）台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫逐漸回升，北部、東部高溫20至23度，中南部高溫可達23至26度；夜晚清晨在中北部及東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，需多留意。

黃國致提醒，今日到週五白天台灣周邊風浪皆較強，週三週四各海域平均風6至8級，陣風9至10級，浪高3至5公尺。週五到週日冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍明顯。另週三週四基隆北海岸、東部及恆春半島沿海易有長浪發生，沿海及近海作業請多留意。

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

加熱菸入境「攜帶200支」免稅！衛福部示警：做錯1事恐重罰500萬

青花菜別直接下鍋！切完先做1事：逼出更多抗癌成分

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

