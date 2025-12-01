今入夜後東北季風增強！大台北雨勢增大趨勢 專家：明越晚越冷

今晚起東北季風增強，北海岸、大台北及宜蘭雨勢轉強，氣溫也會明顯下降。（示意圖，本刊資料照）

今（2）日晚起東北季風增強，北海岸、大台北及宜蘭雨勢轉強，各地夜晨偏涼18至21度，中南部日夜溫差大。專家吳德榮指出，明（3）日冷空氣南下，桃園以北及東部有局部短暫雨，越晚越冷；週四、五清晨北台平地最低恐下探12度、台北約15度，雖未達冷氣團等級，但北台將明顯轉冷。

今晚起東北季風明顯增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨有加大趨勢。各地夜間及清晨偏涼，低溫約18至21度；白天北部、東北部與東部高溫25至26度，其餘地區27至30度。中南部日夜溫差超過10度，早出晚歸須適時添衣，尤其北部及東半部入夜後將更有感降溫。

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄po文，指明東北季風再度增強並帶來較強冷空氣，桃園以北及東半部有局部短暫雨情。週四、五（4、5日）水氣減少，但北海岸與東部仍有局部降雨。明氣溫明顯下滑，越晚越冷，週四、五清晨北台平地最低可降至約12度，台北觀測站約15度。此次冷空氣強度接近上月最強一波，但尚未達「大陸冷氣團」等級。

氣象署針對15縣市發布陸上強風特報。（中央氣象署提供）

中央氣象署針對15縣市發布陸上強風特報，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、連江縣及金門縣皆為黃色燈號，局部地區可能出現平均風6級以上或陣風8級以上，民眾需留意強風影響。

