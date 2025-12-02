今入夜東北季風增強 北部、宜花降溫有雨

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(2)日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨，花東地區及中南部山區亦有零星短暫雨，入夜之後因東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區雨勢有增大趨勢。

氣象署指出，夜晚清晨各地偏涼，低溫約18至21度，白天最高溫北部、東北部及東部25至26度，其他地區約27至30度，中南部日夜溫差較大，達10度以上，早出晚歸請適時增添衣物以免著涼，並應注意入夜之後隨著東北季風增強，北部、東北部及東部天氣將明顯轉涼。

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

氣象署說，由於東北風增強，今日在苗栗到台南、台東縣地區及蘭嶼、綠島、恆春半島、澎金馬有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海活動請留意安全。

