今入夜跌剩15度！東北季風下週南下 天氣一週三變

東北季風發威！3日深夜至4日清晨低溫下探15度，本週末前各地降雨機會較高，下波東北季風將在8日南下，之後在10日減弱，再轉少雨天氣。

本週末東北季風短暫減弱，僅迎風面地區有零星雨勢，下週起雨量略多。（圖／中央氣象署提供）

中央氣象署預報員蔡伊其表示，4日因東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭將有局部短暫雨，花東、恆春半島與大台北山區、中南部山區為零星短暫雨。雨勢將持續到5日，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭仍有局部短暫雨，桃園以北、花東、恆春也有零星短暫雨。

後續東北季風將在本週末6日至7日轉弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島依然是零星短暫雨。

廣告 廣告

蔡伊其提到，下波東北季風會在8日之後增強，屆時桃園以北和東半部、恆春半島有局部短暫雨，10日東北季風再趨弱，但基隆北海岸以及大台北山區、東半部、恆春等地有零星雨勢。

此外，本週末在關島附近的低壓系統，有機會升級成熱帶性低氣壓，暫對台灣無影響。

2波東北季風在本週末出現空檔，北部溫度可望回暖到24度左右。（圖／中央氣象署提供）

溫度變化方面，本次冷空氣影響最劇的時段落在3日晚間至4日清晨，低溫跌到15度至18度，6日北部高溫回升到23度至24度，中南部則需注意日夜溫差大，高溫可達27度至28度。

下週起東北季風轉強，北部高溫回跌到22度至23度，中南部仍有26度至27度。

延伸閱讀

LINE Pay Money爆當機災情 官方：用戶流量大、稍晚再試

1310萬人看過來！LINE Pay Money 無痛轉移 首波19家合作銀行一次看

LINE Pay大改版！iPASS MONEY轉帳、餘額轉移 懶人包一次看