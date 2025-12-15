今全台低溫排行曝！新竹關西僅7度 鄭明典：明顯的輻射冷卻低溫

生活中心／許智超報導

鄭明典PO出今早的平地低溫排序圖，並附上前3名的溫度變化曲線。（圖／翻攝自鄭明典 臉書）

今（15）日受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署針對新北市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣發布低溫特報，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。今日平地最低溫出現在新竹關西，只有7度，第二低溫則是苗栗國一S123K及苗栗農改測站8.5度，而苗栗多個測站及新北國五S005K等測站都不到10度。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出今早的平地低溫排序圖，並附上前3名的溫度變化曲線。他指出，明顯的輻射冷卻低溫，冷空氣往低處流動，可以看出平地低溫容易出現在丘陵地裡的相對低窪處，例如河谷區。

中央氣象署表示，今日大陸冷氣團影響，清晨中部以北及宜蘭低溫普遍為11至13度，南部及花東為14至16度，且局部有輻射冷卻，空曠地區、內陸及花東縱谷會溫度再更低一些，尤其竹苗近山區有出現10度以下，最低溫為新竹關西的7度，各地皆感受明顯偏冷。

不過，白天起大陸冷氣減弱，且隨著太陽加熱氣溫迅速回升，北部、東半部高溫為20到23度，中南部則可來到25、26度，日夜溫差大。離島部分，澎湖16至21度，金門12至19度，馬祖12至15度。

