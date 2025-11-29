今全台有雨！下波冷空氣將報到「先濕冷、後轉乾冷」 低溫剩14度
今天（30日）水氣稍增多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣將報到，預計週三（12月3日）至週六（12月6日）中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探14至17度，南部、花東低溫也剩16至19度，「此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷！」
氣象署指出，今天環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。溫度方面，白天高溫約24至28度，不過清晨仍有輻射冷卻，新竹至嘉義低溫約13至16度，局部內陸地區及近山區平地溫度會稍微再低一些，其他地區約16至20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物。
週一、二（12月1、2日）白天中層雲系通過；週一白天水氣相對較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，週一晚起至週二白天水氣稍減，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。
週一、二低溫預測：台灣各地18至21度，馬祖16至17度；高溫預測：台灣各地24至28度，澎湖及金門22至23度，馬祖19至20度。
週二晚起東北季風增強，週三、四（12月3、4日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
週三、四低溫預測：中部以北及宜蘭14至17度，南部、花東及澎湖17至19度，金門13至14度，馬祖11至13度；高溫預測：北部、宜花及澎湖18至21度，中部及台東22至23度，南部24至26度，金門18度，馬祖13至16度。
週五、六（12月5、6日）東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
週五、六低溫預測：西半部及宜花15至19度，台東及澎湖19至20度，金門及馬祖13至16度；高溫預測：北部、東半部及澎湖21至25度，中南部26至27度，金門20至21度，馬祖17至18度。
氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「下一波冷空氣，即將報到！」根據中央氣象署最新月長期天氣展望資料，由模式預測台灣附近區域平均850百帕大氣溫度逐日距平曲線圖顯示，將於週三至週六之間，會有較為顯著的降溫現象。預估中部以北及宜蘭空曠地區低溫下探14至17度，南部、花東及澎湖沿海空曠地區低溫也只有16至19度，金門地區低溫在13至14度，馬祖地區低溫只剩11至13度，「此波冷空氣影響時間較長，先濕冷、後轉乾冷，請多留意天氣變化訊息，適時增添衣物保暖防寒。」
