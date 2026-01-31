今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
生活中心／林昀萱報導
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
氣象署指出，今日華南雲系東移及大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。基隆北海岸、臺灣東北部地區及臺中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖、金門有局部短暫雨，其他地區及馬祖亦有零星短暫雨。明日大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；水氣仍多，基隆北海岸、大臺北山區及臺灣東北部地區有短暫雨，北部、東部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，今日至週二受大陸冷氣團影響北台灣偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。週三至週五大陸冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。
最新模式模擬顯示，週五晚起鋒面抵達，北台變天。週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確定性很大，故莫妄下定論，應再觀察。
更多三立新聞網報導
大掃除完6歲妹狂燒17天！檢查驚見「腦被啃出20個洞」 醫揭恐怖元凶
丁允恭「對不起我在辦公室打砲」 下句神轉折酸爆黃國昌
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
31歲母疑灌藥殺2子遭羈押！身分背景曝 男友隔壁店衝回家來不及救
其他人也在看
濕冷入夜！凍完一波再迎「更強冷氣團」 3000公尺高山有下雪機率
今（31）日轉為濕冷天氣，各地氣溫逐步下降，越晚越冷，這波大陸冷氣團將影響台灣到下週二（３日），短暫回溫後，下週五晚間至下週六（6-7日）又有一波大陸冷高壓南下，強度預估比目前這波冷氣團更強。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
越晚越凍！北東「冷雨彈連炸4天」 更強冷空氣下週六報到
目前這波鋒面1月31日晚間逐漸通過，且大陸冷高壓南下，2月3日清晨前最低溫下探14度，台中以北、宜蘭局部雨勢較大，不過各地降雨狀況趨緩，下週末有更強的冷空氣到來，部分山區有降雪機會。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
明起變天！鋒面挾冷空氣報到轉濕冷 未來一週天氣一圖看
[Newtalk新聞] 明(31)天起將會有鋒面和冷空氣通過，週末降雨明顯，明晚到2月2日高山有機會追雪。氣象署指出，這波冷空氣將影響到2月3日清晨，局部低溫下探13度，2月3日白天後降雨區減小、氣溫回升。不過2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 氣象署指出，明天起鋒面通過，後續東北季風或大陸冷氣團接力，2月1日還有華南雲系東移，中部以北、宜蘭、東半部、恆春半島、南部山區容易下雨，南部平地也會飄雨，北部明天高溫降至20度，中部降至23度，南部維持26度，越晚將越冷。 這波冷空氣將從明天影響至2月3日清晨，2月3日白天東北季風或冷氣團減弱，氣溫回升，降雨區也跟著減小，東半側、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區為多雲到晴中部以北、宜蘭低溫約13到14度，北部、宜蘭高溫也僅16到18度。 預計下週天氣最好的時間點落在2月4日至6日。這段時間各地多雲到晴，台東、恆春半島有零星降雨；2月7日過後還有一波冷空氣南下，下波強度有機會更強，不過預報模式分歧太大，強度還要再觀察。 另外，氣象署表示，未來幾天也有追雪機會，明天晚上到2新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2則留言
越晚越濕冷！氣溫下探11度 「這時間」才好轉升溫
各地氣溫預估如下：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。氣象模式顯示，明日至下週二（1日至3日）仍受冷空氣影響，北台灣偏冷，其他地區則為早晚冷。預估平地最低氣溫可達11度，台北測站最低也將接近15度。下週日與週一，北部、東半部及中部局部地區...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
冷空氣今晚發威！ 氣象專家：濕冷讓人體感更冷
冷空氣今晚發威！氣象專家林得恩指出，新一波強冷空氣預估今（31）日晚間報到，各地愈晚愈冷，最冷時間會落在2/1至2/3清晨，「這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級」。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
北東今晚起急凍！「連續4天濕冷」 下周末接力冷空氣南下
（記者張芸瑄／綜合報導）今天（31日）鋒面通過，全台受東北季風或大陸冷氣團影響，入夜後氣溫將明顯下滑，這波冷空 […]引新聞 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
週末降雨轉冷 氣象專家：下週二好轉週三升溫
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(31)日冷空氣南下，強度與上波東北季風類似，各地氣溫漸降，北臺愈晚愈濕冷、本島平地最低氣溫約降至12度，臺北測站接近15度；北部、東半部及中部局部地區轉有短暫雨。各地區氣溫：北部19降至12度、中部14至23度、南部15至25度、東部13至25度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下週二(1至3日)冷空氣影響，北臺偏冷，其他地區早晚冷，本島平地最低氣溫約能降至11度，臺北測站則可降至15度左右； 明日、下週一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨，3000公尺以上高山有飄雪機率。下週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。吳德榮說，下週三至週五(4至6日)冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。下週四(5日)的清晨、臺北測站也因此有短暫觸及「大陸冷氣團定義」(≦14度)的機率。這波冷空氣雖不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。吳德榮表示，下週五(6日)晚起鋒面抵達，7至9日另一波「很強」的冷空氣南下。不過，歐洲(ECMWF)與美國(GF台灣好新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
11度低溫凍3天北部濕答答 週三轉晴週末又變天
降雨方面，吳德榮指出，今日中部以北及東半部地區有局部短暫降雨，明日中部以北雨勢趨緩，東半部仍有局部短暫雨的情形。此外，今、明兩天海拔3000公尺以上的高山地區，仍有出現飄雪的機率。預估週二起，降雨將由西向東陸續停歇，天氣逐漸好轉。今日各地氣溫預測如下：北部11...CTWANT ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（30）日在臉書指出，今日華南雲系東移，台灣各地出現短暫小雨或飄雨，山區降雨略明顯。週六鋒面南壓，全台各地降雨機會增加，北部白天高溫17-19度，中部及南部22-26度。週日東北季風增強，北部及東半部將出現陰雨的天氣。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷空氣南下轉濕冷！挑戰大陸冷氣團等級 急凍剩13度
今（31）天鋒面通過，各地易有雨，且晚上有新一波強冷空氣報到！越晚越冷，預估低溫下探13度，強度較上一波強，有機會達到大陸冷氣團等級，並且整體感受較為濕冷；若溫度與水氣條件配合，今晚起中部以北及宜蘭、台視新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週六 (01/31) 週末鋒面通過，降雨增多，季風增強，溫度下降
明天天氣如何？ 週六(31日)隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓波動建立帶動鋒面東移南壓，預估地面鋒面清晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，晚間會南壓到巴士海峽、台灣東南方海面，短波槽線也將在週六(31日)晚間到週日(01日)清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。受到鋒面通過影響，各地於週六(31日)都將有降雨的機會，北部地區(苗栗以北到大台北)可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，東北部(宜蘭)以及東部(花蓮)則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣，中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來，南部地區受影響較晚，可能要等到傍晚或入夜之後才會有局部短暫陣雨機會。地面鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此週六(31日)白天高溫預報只有17-19度，宜蘭到花蓮、台東一帶降雨之前溫度仍有上升的機會，高溫預報還是有22-24度，中部地區上半天溫度也還是有上升的空間，高溫預報同樣在22-24度左右，南部地區溫度上升空間較大，高溫預報有24-26度或以上。週六(31日)夜晚到週日(01日)清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫可能降到11-13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。 週日(01日)雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。同時週日(01日)也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14-17度，中部及花蓮地區高溫也降到18-20度，南部及台東地區高溫22-25度，南北之間溫度的差異會比較明顯。週日(01日)夜晚到下週一(02日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13-14度左右，空曠地區低溫可能來到10-12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度，感受上仍會是比較溼冷的情況。 下週一(02日)台灣附近底層仍是較強東北季風，強度上會比週日(01日)稍微減弱一點，中層則是在白天期間持續有水氣通過，要等到週日(01日)晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此下週一(02日)白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫23-26度，下週一(02日)夜晚到週二(03日)清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區仍有機會降到10-12度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度。 週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在週日(01日)晚間到下週一(02日)白天這段期間，700百帕層(3000公尺)高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。 下週二到週五(03-06日)受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風為主，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末(07-08日)，強度仍有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言
塑膠袋算垃圾還回收？環保局曝「3關鍵」分辨 丟錯恐噴6000元
日常生活中經常會使用到塑膠袋，但你知道使用完之後要怎麼丟嗎？台中市環保局曾提醒，並不是所有的塑膠袋都分到同一類，若是透光、單一材質且乾淨的塑膠袋，可以丟到資源回收，反之則應該當作一般垃圾。若未遵守規定亂丟，最高可處6000元罰鍰。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17則留言
今回溫舒適明冷空氣南下轉冷降雨! 中部以北下探13度濕冷到下週一
[Newtalk新聞] 今（30）天台灣附近吹偏東風，各地天氣舒適。中央氣象署指出，受到華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部亦有零星降雨。預測白天高溫在北部及東半部為21至23度，中南部則為26至27度，舒適溫暖，而早晚低溫在中部以北及宜、花普遍為14至16度，南部及台東約18度左右，早晚體感稍涼。 離島天氣方面，澎湖多雲，18至21度，金門陰天，14至19度，馬祖陰短暫雨，12至15度。氣象署也對12縣市發布陸上強風特報，並指由於風力偏強，台南以北至苗栗、桃園、基隆北海岸、台東、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請多加留意。 空氣品質方面，環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。 未來天氣方面，週六白天花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北、宜蘭地區下半天也轉為有局部降雨的天氣，其他地區為多雲；週六晚起至禮拜日降雨機率高新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團明起強襲 北台灣降溫轉雨連凍3天｜#鏡新聞
馬上就要週末了，天氣會如何呢？請氣象主播姿利，告訴大家。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
1天2起! 民眾大掃除亂丟鋰電池 害垃圾車悶燒
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導高雄有民眾發現路邊的垃圾車，後方車斗高高抬起，所有垃圾都宣洩在地，看起來就像吐了出來，仔細一查才發現是因為有民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，而且一個晚上就發生兩起同樣事件。垃圾撒滿路中央，原來是民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，工作人員只能倒出來處理。（圖／民視新聞）垃圾車閃雙黃燈，工作人員在後頭很著急，還有人蹲在地上翻找，只見垃圾車後車斗往上打開，看起來就像吐了出來。目擊民眾：「裝的時候，裝那個垃圾的時候，突然之間就冒煙就整個煙，司機整個趕快把車子前面升高，垃圾掉下來，結果一看是什麼呢，是那個乾電池，垃圾差不多倒掉了將近二分之一。」目擊民眾：「說故障了車斗有用起來，我不知道在幹嘛，所以我聽到嚇一跳，現在還有這種人，很奇怪啊。」狀況發生在新興區復興一路上，垃圾車前來收垃圾時，發現後頭竄出白煙，工作人員緊急讓垃圾車停下，急忙找滅火器跟裝水滅火，最後將車斗內的垃圾，全部倒出路面找起火原因，才發現疑似是鋰電池釀的禍。垃圾撒滿路中央，原來是民眾亂丟鋰電池，導致垃圾車悶燒，工作人員只能倒出來處理。（圖／民視新聞）而左營區西陵街，也發生有垃圾車輛清運運時竄出濃煙，肇禍的又是鋰電池。高雄環境管理處長陳偉德：「環保局執行垃圾收運時，發生兩起垃圾車冒煙情形，經查均是民眾，未將鋰電池做好分類回收，丟入垃圾車所致，倘查獲未依規定回收分類者，將依違反廢棄物清理法，裁處1200至6000元罰鍰。」歲末年終，家家戶戶都在大掃除，但環保局一天內，就接獲兩起悶燒事件，更提醒民眾，沒按照分類回收，最高可開罰六千元，但開罰事小，就怕一個不小心，造成不可收拾的火勢，後果恐不堪設想。原文出處：鋰電池丟進垃圾車 害垃圾車悶燒 更多民視新聞報導高科大期末考週火警! 鋰電池突爆炸 大批學生驚逃電輔車鋰電池火災近三成 新北消防局籲充電別踩雷殉職勇消「三進火場」摘面罩救人！粉專怒揭奪命關鍵民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言