今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下

明天天氣如何？ 週六(31日)隨著華南短波層槽東移，台灣東北方海面有低壓波動建立帶動鋒面東移南壓，預估地面鋒面清晨前就會開始進入北部地區，後續逐漸往南掠過全台上空，晚間會南壓到巴士海峽、台灣東南方海面，短波槽線也將在週六(31日)晚間到週日(01日)清晨之間通過台灣以北繼續向東移動。受到鋒面通過影響，各地於週六(31日)都將有降雨的機會，北部地區(苗栗以北到大台北)可能從清晨到上午就會逐漸有降雨開始出現，東北部(宜蘭)以及東部(花蓮)則是上午到中午會逐漸轉為有雨的天氣，中部地區以及台東地區中午過後到下午也會陸續開始下起雨來，南部地區受影響較晚，可能要等到傍晚或入夜之後才會有局部短暫陣雨機會。地面鋒面通過後，東北季風增強並且帶來涼冷空氣，配合降雨發生造成溫度下降，北部地區因為最早開始下雨，因此週六(31日)白天高溫預報只有17-19度，宜蘭到花蓮、台東一帶降雨之前溫度仍有上升的機會，高溫預報還是有22-24度，中部地區上半天溫度也還是有上升的空間，高溫預報同樣在22-24度左右，南部地區溫度上升空間較大，高溫預報有24-26度或以上。週六(31日)夜晚到週日(01日)清晨各地溫度就會比較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫可能降到11-13度左右，不排除有接近或達到大陸冷氣團門檻標準的機會。南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區可能降到13-15度左右。因為降雨的關係，預期相對濕度會比較高，氣溫有接近露點溫度的機會，人體的感受也會比較濕涼。 週日(01日)雖然地面鋒面逐漸東移，中層短波槽線也向東移動，但是底層東北季風甚強，同時華南上空持續有雲雨帶東移的預測，水氣較多，中北部、東半部維持陰天有短暫陣雨天氣，南部也會有局部短暫陣雨機會，不過降雨相對比中北部要來得少。同時週日(01日)也將是冷平流較為明顯的一天，配合降雨帶來的較高濕度，北部、東北部白天高溫預估只剩下14-17度，中部及花蓮地區高溫也降到18-20度，南部及台東地區高溫22-25度，南北之間溫度的差異會比較明顯。週日(01日)夜晚到下週一(02日)清晨在中北部、東北部都市地區低溫仍維持在13-14度左右，空曠地區低溫可能來到10-12度，仍有機會接近或達到大陸冷氣團門檻標準，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度，感受上仍會是比較溼冷的情況。 下週一(02日)台灣附近底層仍是較強東北季風，強度上會比週日(01日)稍微減弱一點，中層則是在白天期間持續有水氣通過，要等到週日(01日)晚間才有較乾的空氣逐漸移入，因此下週一(02日)白天各地雲量仍多，中北部、東半部仍有局部短暫陣雨機會，南部則是以多雲到陰天氣為主，山區偶有局部短暫陣雨。溫度略微回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15-18度，中部及花東地區高溫20-23度，南部高溫23-26度，下週一(02日)夜晚到週二(03日)清晨由於雲層逐漸散開，要留意輻射冷卻低溫發生的機會，中北部、東北部都市地區低溫13-15度，空曠地區仍有機會降到10-12度之間，南部及花東都市地區低溫15-17度，空曠地區低溫13-15度。 週末到下週一的這波水氣同時也將配合中層較低溫度區域的通過，尤其是在週日(01日)晚間到下週一(02日)白天這段期間，700百帕層(3000公尺)高度的0度等溫線將來到北台灣上空，配合華南雲雨帶水氣通過，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況，值得注意。 下週二到週五(03-06日)受到地面高壓東移變性，台灣附近風向會轉為偏東風為主，將是冷空氣較弱的一段時間，白天溫度回升較明顯，但是夜晚清晨仍可能出現較低的溫度，尤其是西半部空曠地區要留意局部輻射冷卻低溫發生的機會。天氣上則是以迎風面東半部降雨機會較高，西半部天氣較穩定。再下一波冷空氣影響時間可能要等到下週末(07-08日)，強度仍有待觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供

Yahoo新聞（報氣象） ・ 1 天前 ・ 發表留言