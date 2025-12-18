今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫

今天全台各地大致上為濕涼天氣，提醒民眾要攜帶雨具出門。（示意圖／周志龍攝）

中央氣象署指出，今天（19日）南方雲系北移，水氣增多，東半部有短暫陣雨，局部將有較大雨勢，西半部降雨機率逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域擴大也較為明顯，各地大致上屬於較濕涼的天氣。氣象專家林得恩提醒，今年平安夜（24日）水氣偏多，降雨機會較大，且冷空氣強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」之間，聖誕節（25日）氣溫還會再下降，建議民眾多加件衣服。

氣象署提到，今天水氣層較深厚，中部以北及宜蘭、花蓮3500公尺以上高山有零星降雪、固態降水或結冰的機率，山區活動應注意天氣多變，路面濕滑和行車安全。

廣告 廣告

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今日冷空氣略減弱，因雲多而輻射冷卻也弱，低溫明顯回升，截至凌晨5時02分各地區平地最低氣溫約在17度，北部（桃園新屋區）16.7度、中部（雲林古坑鄉）16.9度、南部（高雄內門區）16.8度、東部（花蓮壽豐鄉）17.2度。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，中高雲由南海移入、結構鬆散，伴隨的降水回波偏弱，山區及東半部有局部雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（20日）兩天中高雲從南海北上，台灣上空雲層增多，山區及東半部有局部短暫雨、其他平地亦有偶飄零星小雨的機率；白天舒適、早晚略偏涼。今日各地區氣溫為：北部17至25度、中部17至26度、南部17至27度、東部17至26度。

吳德榮指出，週日（21日）東北季風等級的冷空氣南下，迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉涼；下週一（22日）季風漸轉乾，北台雨後轉多雲、仍偏涼，東半部則有局部短暫雨的機率；週日、下週一中南部受影響皆輕微、晴朗穩定。下週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

吳德榮說，下週三、四（24、25日）另一波比前波稍強又較濕的冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，其他地區氣溫略降。

氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「今年平安夜，又濕、又冷！」根據今晨歐洲ECMWF數值模式模擬顯示，下週三受東北季風再增強影響，環境水氣增多，台灣中部以北及東半部地區及恆春半島都有局部短暫陣雨機會，中南部山區也有零星短暫雨；其它地區為多雲。

林得恩指出，溫度變化的部分，中部以北及東北部地區天氣明顯轉涼，其它地區早晚亦涼；下週三晚間低溫預測，台灣各地及澎湖15至19度，金門、馬祖地區12至15度，沿海空曠、近山區及花東縱谷地區，溫度還會再下降個1至2度。

林得恩說，整體來看，今年平安夜的水氣偏多，降雨機會較大；同時，東北季風增強，冷空氣直驅南下，強度介於「東北季風」與「大陸冷氣團」等級之間，隔日（25日）聖誕節的氣溫還會下降更低一些，「聖誕老公公外出送禮物時，也會多加件衣服，並攜帶雨具！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒名牌穿了！霸王餐台女網美「囚服出庭」 狂打斷法官遭斥：不准說話

海外置產再起2／地緣政治敏感尋找「身分備胎」 馬六甲建案6成買家台灣人

45年古董微波爐光榮退役！主人不捨告別 釣出品牌官方「求收藏至博物館」