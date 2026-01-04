今全台短暫回溫 明又有強烈冷氣團將凍1週

太陽公公露臉，讓各地氣溫開始回升，只是這樣的舒適氣溫維持不久，週一開始受到強烈大陸冷氣團影響，全台又要變冷，時間長達將近一週。

中央氣象署預報員曾昭誠說明，「北部宜蘭差不多是台北站的氣溫，受到冷空氣影響，台北站可能會落在大約12度或者11度左右的溫度，但是如果有輻射冷卻影響的話，不排除會再更低一些些。」

根據中央氣象署統計，4日清晨受到輻射冷卻影響，全台最低溫落在新竹的關西工作站，只有4.8℃；苗栗地區像是造橋、龍溪等地也都不到6℃；國一新竹的空曠路段只有6℃。

廣告 廣告

中央氣象署表示，下一波強烈大陸冷氣團，將影響台灣各地偏冷，週一和週二迎風面有雨，高山留意路面結冰；週三轉為乾冷，尤其是西半部地區，務必留意輻射冷卻效應，空曠地區清晨可能再出現不到10℃低溫。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，「下一波可能強度相當的話，應該有些地方也會掉到大概6度以下，像是今天清晨出現的，也都是在新竹苗栗的山區，就是比較丘陵地的那些地方，就有可能出現這種很低、很低的溫度。」

台灣近期受到大陸冷氣團影響，各地氣溫下滑，據消防署統計，3日共接獲29件非創傷性OHCA，也就是到院前心肺功能停止救護報案。提醒早出晚歸的民眾，務必留意日夜溫差大，衣物要適時增減。