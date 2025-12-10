今全台9縣市大停水！ 多地區最長9小時沒水用

今天全台9縣市停水。（示意圖／Pexels）

台灣自來水公司公告，因多項管線更新與設備改善工程，今天（10日）全台9縣市實施計畫性停水，包括桃園市、新竹市、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣均受影響。

●桃園市

停水時間：12月10日上午10點30分至下午6點30分。

停水區域：龜山區文信路、文化一路、文吉路、文工一路、文桃路、樂善一路、樂善二路、牛角坡路。

停水原因：辦理文桃路425號旁新舊管線連接作業。

●新竹市

停水時間：12月10日上午9點至下午6點。

廣告 廣告

停水區域：東區客雅大道、新香街、東香路一段、柴橋路、美之城一街、草湖街；香山區元培街、客雅大道、富群街、新香街、東香路一段、東香路二段、柴橋路、美之城一街、美之城九街、芝柏一街、芝柏三街、芝柏二街、芝柏五街、茄苳景觀大道、香檳一街、香檳三街、香檳二街、香檳五街、香檳南街、香檳東街、香檳街。

停水原因：配合台電辦理新香街加壓站配電設備改善。

●台中市

停水時間：12月10日上午8點30分至下午5點。

停水區域：西屯區上石里、何仁里、何安里、大河里、惠來里、逢甲里、逢福里。

備註範圍：青海路二段以北、甘肅路二段與文心路三段以西、河南路二段以南。

停水原因：汰換櫻花路等處管線與改接沿線用戶。

停水時間：12月10日上午8點至下午5點30分。

停水區域：霧峰區丁台路、中投公路、中投東路一段、中投西路一段、六股路。

停水原因：汰換四德南路等處管線，日施工、夜回水。

●雲林縣

停水時間：12月10日晚上10點至11日凌晨4點。

停水區域：仁愛一街、仁愛三街、仁愛五街、仁愛路、公園路、勝利街、吉祥路、大同路、建國路、文仁路、文昌路、文明路、文星路、新民路、民享路、民政路、民族路、民有路、民樂路、民治路、華勝路、華興街。

停水原因：北港地區進行管網維護及漏水調查作業。

●嘉義縣

停水時間：12月10日上午8點至下午5點。

停水區域：民雄鄉豐收村。

停水原因：汰換管線施工。

停水時間：12月10日上午9點至下午5點。

停水區域：溪口鄉成功路、新生街、民族東路、溪民路。

停水原因：汰換管線施工。

●台南市

停水時間：12月10日上午9點至下午9點。

停水區域：山上區南洲里、山上里。

停水原因：辦理山上衛生所與山上國中前管線更新。

●高雄市

停水時間：12月10日上午8點至下午3點。

停水區域：仁武區京吉一路、京吉二路、京吉三路、京吉五路、京吉六路、京吉七路、嘉東路、澄德路、澄觀路。

停水原因：分區計量管網建置及漏水調查。

停水時間：12月10日上午9點至下午6點。

停水區域：內門區瑞山里田仔墘、內東里州界；田寮區古亭里湖底。

停水原因：汰換高136線段輸水管線，復水需較多時間。

●屏東縣

停水時間：12月10日上午9點至下午4點30分。

停水區域：建國路119巷、107巷、光明街、建南路、永大路等周邊。

停水原因：斷管連接施工。

●宜蘭縣

停水時間：12月10日下午1點至5點。

停水區域： 三星鄉三星路一段、大埔一路、大埔二路、柯林三路、柯林五路、柯林六路；冬山鄉柯林七路、柯林六路。

停水原因：供水延管及新舊管連絡工程。

台水公司提醒民眾，停水期間應提前儲水並留意家中馬達、自動加壓設備狀況，避免在無水狀況下空轉造成機器損壞；建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。

台水公司指出，恢復供水時，如出現短暫濁水，屬於正常現象，可稍微排放道水質澄清後再使用。如欲確認相關停復水進度，可至台灣自來水公司官網或客服專線查詢。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

剛躺上手術台要結紮！ 人夫急求助「別真的做」：想跟越南女友生小孩

月薪4萬遭要小聘26萬！他崩潰「半年薪水沒了」 網掀兩派論戰

「00後」跑外送5年攢下近5百萬！本人親揭存錢秘訣 超狂工時曝