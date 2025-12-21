今冬至吃湯圓意「團圓」 名店大排長龍.店家忙不停

高雄市 / 綜合報導

今天是冬至，根據傳統的習俗，在冬至這一天要吃湯圓，象徵團圓、圓滿、準備迎接新的一年，因此，高雄幾家湯圓名店，一早就湧入人潮，店家前大排長龍，有人一次就買了10碗，準備回家拜拜後享用，店家說，一早賣出的量已經是平常的兩倍！

紅白小湯圓舀進碗裡，再來一瓢甜湯或紅豆湯，一碗熱騰騰的湯圓準備打包，人客一個接著一個，店門口的攤位前大排長龍，全都是來買圓仔湯的。

顧客說：「我要兩碗小碗的，兩碗紅豆湯圓。」店家好幾位人手，舀湯圓的點餐收錢的，負責打包的，全都忙不停，生意這麼好，因為今天是冬至，傳統習俗就是要吃湯圓，象徵團圓圓滿好運到，所以每個人一買，幾乎都是3、4碗起跳。

記者VS.顧客說：「一次買9碗嘛，對不對，10碗。」高雄三民市場內，兩家緊鄰的甜湯名店，一早開始營業就湧入人潮，另一家門口還賣乾的小湯圓，可以買回去拜拜之後，再煮來品嚐。

記者VS.顧客說：「拜拜的(要拜拜嗎)對啊。」顧客說：「拜祖先啊，拜祖先。」而這湯圓怎麼吃，老闆說，紅白的都要。高雄三民市場湯圓店老闆周先生說：「加一些紅的，就是金的，一些白的，銀的這樣，兩個加在一起這樣。」

粉紅湯圓代表金，白湯圓是銀，一次要吃兩顆，一碗湯圓得是雙數，金銀財寶全報到，不愛吃甜的，就選鹹湯圓。高雄自強夜市湯圓店店員VS.顧客說：「鹹湯圓是那個大的(對)。」

包餡的大湯圓，搭配茼蒿菜跟鹹湯，鹹甜相融好滋味，而除了吃湯圓，還有麻糬，因為黏黏QQ的，可以黏錢帶進好財運，大家買湯圓買麻糬，準備回家開吃，希望來年好運連連。

