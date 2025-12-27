今冷氣團減弱仍濕冷！背後原因曝光 鄭明典：1月確定更凍

生活中心／許智超報導

鄭明典表示，冷空氣雖減弱，但下雨、日照低，加上水滴蒸發吸熱，今仍有濕冷的感覺。（圖／資料照）

大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。中央氣象署今（27）日清晨針對金門縣發布低溫特報，今晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。前中央氣象局長鄭明典則在臉書表示，冷空氣雖減弱，但下雨、日照低，加上水滴蒸發吸熱，今仍有濕冷的感覺。

鄭明典也貼出今早的雷達合成回波圖，並指出華南水氣偏多的趨勢，短期內不會有大變化，只會有小幅度的乾、濕振蕩，偶爾還會有台灣低壓影響。至於有網友好奇「一月還會冷嗎？」他則回應「確定，更冷」。

中央氣象署說明，今日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，

此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，17至20度，金門晴時多雲，11至18度，馬祖多雲，10至14度。

