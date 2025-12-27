今冷氣團減弱「北台仍濕冷」 鄭明典曬1圖：還有更冷天氣

今（27）日「大陸冷氣團」最強時間已過，北部、東半部有局部短暫雨，氣溫略升、北台仍濕冷。前氣象局長鄭明典指出，第二周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，「會有一段平均偏冷的天氣型態。」

鄭明典指出， 第二周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態 。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典今（27）日上午在臉書上分享氣象署系集預報500百帕等高線和距平圖，圖中可見貝加爾湖脊場變化趨勢，「第一周偏西且較淺，第2周脊場更集中、更北伸，而且第2周脊線呈東北-西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送！其次看海陸交界的東亞主槽，第一周低壓中心偏北，槽線較淺；第2周低壓中心明顯往南，槽線更往南伸！以上兩個特徵都支持，第二周之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態！」

廣告 廣告

另外，有網友留言詢問「一月還會冷嗎？」鄭明典也回答：「確定，更冷」。

延伸閱讀

2026國運籤揭「農曆8月、9月有事」！小孟老師：定力化解困難

冷氣團來襲氣溫驟降！台中一天內17人送醫 8人OHCA

12/31早上10點必排紫南宮馬年錢母 豪氣駿馬大開財運