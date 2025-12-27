今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」

生活中心／黃韻璇報導

今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續南下，有挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨觀測資料顯示，各地雲量仍多，迎風面回波消長、大台北東側、宜蘭明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今（28）日冷氣團減弱，氣溫漸升，白天北微涼、南舒適微熱，各地早晚偏涼。西半部多雲時晴，大台北東側、宜蘭有局部短暫雨，花、東偶零星降雨。各地區氣溫如下：北部14至21度、中部12至25度、南部13至26度、東部14至24度。

氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續南下，有挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。（圖／資料照）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明（29）日各地大多晴朗，氣溫續升；北舒適南微熱、早晚涼，北海岸及東半部偶有零星降雨的機率。週二、三（30、31日）東北季風略增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、逐日提高，白天氣溫略降；其他各地晴朗穩定，舒適微熱。

此外，吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，北部、東半部轉有局部短暫雨。週五、六（2、3日）冷空氣續南下，有達「大陸冷氣團」、並挑戰入冬首波「強烈大陸冷氣團」的機率。歐（ECMWF）、美（GFS）傳統的動力模式模擬4日起減弱、6日有另一股冷空氣抵達。而歐、美的AI模式，則將2日及6日、兩股冷空氣模擬成1整股，冷空氣更強、氣溫降得更低。既然目前的各種模擬「不確定性」都很大、且持續調整；故究竟是什麼等級的冷空氣？宜再觀察，勿驟下定論。

2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

氣象專家林得恩則在「林老師氣象站」中表示，2026年1月上旬，幾乎天天都是涼冷！林得恩指出，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，未來2週，計有2波溫度上下震盪現象。12/30受東北季風增強影響，溫度開始小幅下降，導致跨年夜及元旦清晨氣溫都是偏涼冷。明年1/1白天起，溫度開始緩慢回升；至1/2下半天後，氣溫再度下滑。

林得恩提到，此後，至1/10，若與氣候平均值相比的話，逐日氣溫都是偏低的；尤其是1/6至1/8期間，降溫最為顯著，降幅最為劇烈。整體來看，2026元旦過後，強冷空氣開始南下，不但維持時間較長（至少10天或以上）；強度也有機會達寒流等級，需要特別追蹤關注。

