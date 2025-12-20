今出席廈門台商活動接受中共摸頭？ 陳玉珍：今天明明沒有在廈門

國民黨立委陳玉珍。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

親綠平面媒體今以獨家形式報導稱，中共為確保對台工作沒有意外，利用廈門台商成立33週年之際，積極接觸國民黨立委赴中，要擋國防特別預算，並聲稱國民黨立委陳玉珍今已抵達金門。陳晚間澄清，今天明明沒有在廈門。

陳玉珍表示，該媒體製造假新聞都不用求證，說自己昨天就去廈門，批評現在台澎金馬最不缺的就是捕風捉影、破壞團結，唯恐天下不亂。

陳玉珍也反問，而且就算有去廈門參加台商協會活動的立法委員，也是非常正當的，關心台商有什麼錯誤嗎？

而經陳玉珍直球反擊澄清後，該篇報導已大幅修正，陳的名字與照片均已被刪除。

