今北北基大雨特報！入秋最強冷空氣將襲 這天起有機會下探14度

中央氣象署今（13）日針對基隆市、新北市及台北市發布大雨特報，提醒民眾攜帶雨具、慎防坍方。另外，氣象專家指出，下一波東北季風17日（下週一）南下，北、東半部地區雨勢略增，且這波冷空氣恐明顯降溫，各地低溫跌到16度，局部地區最低溫有機會下探至攝氏14度，直逼大陸冷氣團等級。

熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，氣象署今日針對基隆北海岸、新北市地區及台北市山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，請慎防坍方及落石。

此外，因熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風明顯偏強，今日清晨至明（14）日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，亮「黃色燈號」。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

至於未來天氣部分，台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文提到，「鳳凰」颱風遠離後，東北季風接力報到，今日北台灣溫度下滑至20度，加上局部大雨未歇，體感低溫感受特別明顯。

林得恩表示，下一波東北季風預計17日（下週一）接著南下，北部、東半部雨勢略增，且這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波。預測各地低溫跌到16度至18度或以下，局部地區最低溫有機會下探14至15度，直逼大陸冷氣團等級。

