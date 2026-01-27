今北台灣整天涼冷！「明起氣溫回升」周末天氣再轉涼

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣湖口鄉的攝氏12.0度。氣象署表示，今天（28日）各地早晚涼冷，北部及宜蘭整天涼冷，2縣市大雨特報，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩。明天天氣如何？氣象署指出，明天（29日)東北季風減弱，白天起氣溫回升，各地早晚天氣仍偏涼，週五（30日)水氣稍增，週六（31日)白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼。

東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

廣告 廣告

（圖取自中央氣象署網站）

東北風偏強，今晨至明晚蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意。

今天（28日）受東北季風伴隨華南雲雨區東移影響，各地早晚涼冷，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍在13～15度，南部及花東16～18度，預測白天北部及宜蘭高溫僅16～18度，整天涼冷，至於中南部地區高溫約23～26度，花東地區則為20～23度，應適時增添衣物以免著涼；降雨方面，清晨受華南雲雨區東移影響，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星小雨，大臺北山區及基隆北海岸雨勢較大，白天起華南雲雨區遠離，新竹以南地區轉為多雲到晴的天氣，迎風面降雨也逐漸趨緩，今日上午之前3000公尺以上高山，有局部降雪現象，白天起水氣減少，降雪機率將明顯降低，但高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，山區行車應注意路況安全。

氣象署在臉書預報，兩波涼冷空氣影響，今天濕冷轉乾冷，週四、週五水氣較少，白天回溫，週六、週日再轉濕冷。

明天（29日)東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏涼，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜蘭11～15度，花東16～17度；高溫預測為北部、宜蘭19～23度，中南部及臺東23～26度。

週五（30日)各地大多為多雲到晴，環境吹偏東風，水氣稍增，迎風面東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。週六（31日)白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，週日到下週二（1日到3日)東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；週六到下週一北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，週日到下週一中部山區亦有局部短暫雨，下週二環境水氣減少，迎風面基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五到週六低溫預測為各地13～17度；高溫預測為北部、東半部21～23度，中南部24～26度。週日到下週二低溫預測為中部以北及宜蘭13～15度，南部、花蓮、臺東15～18度；高溫預測為北部、花東17～20度，中南部23～26度。

下週三（4日)起東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升，下週四到下週五（5日到6日)各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



