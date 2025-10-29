今北台灣氣溫回升「晚起東北季風增強」北台灣再轉涼
氣象署表示，今天（30日）東北季風減弱，北台灣氣溫回升，晚上東北季風開始增強，明天天氣如何？氣象署指出，明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
風力偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。
今天（30日）華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低；溫度方面，東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27～29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21～24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。
氣象署在臉書預報，東北季風接力抵達，北台灣感受涼，迎風面有雨。明天（10月31日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
周六到下周一（11月1日到11月3日） 東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。
明天到下周一高溫預測為北部、東北部24～27度，花東25～28度，中南部30～32度；低溫預測為北部、東北部19～21度，中南部、花東21～24度。
下周二（11月4日） 東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。高溫預測為北部、東北部26～28度，花東28～29度，中南部30～32度；低溫預測為北部、東北部19～21度，中南部、花東21～24度。
下周三（11月5日）東北季風增強，天氣轉涼，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。高溫預測為北部、東北部24～25度，花東28～29度，中南部31～32度；低溫預測為北部、東北部21～22度，中南部、花東22～24度。
下周四（11月6日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣仍偏涼，其他地區早晚亦涼，北部、宜花地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周五、下周六（11月7日、11月8日）東北季風減弱，環境偏東風，北部東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
撰稿：吳怡萱
