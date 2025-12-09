今北台灣濕冷、4縣市大雨特報 週末冷氣團報到低溫下探10度

受東北季風影響，北台灣天氣濕冷，氣象署一早針對北北基宜4縣市發布大雨特報。資料照，廖瑞祥攝



今日（12/9）受東北季風影響，北部天氣濕冷，氣象署一早針對雙北及基隆、宜蘭4縣市發布大雨特報，迎風面桃園以北及東半部雲量偏多，偶有局部降雨，不過下半天雨勢就會趨緩。明日（12/10）冷空氣減弱稍回暖，週四（12/11）起東北季風再增強。

氣象署今日針對北北基宜發布大雨特報。氣象署提供

氣象署指出，今日天氣和昨日（12/8）相似，降雨熱區集中在桃園以北及東半部，其中以基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨最為持續且明顯，有局部大雨發生機率，不過到了下半天，雨勢將逐漸趨緩。中南部及其他地區天氣受東北季風影響較小，大致維持晴至多雲、可見到陽光的天氣。

廣告 廣告

溫度部分，各地清晨及夜間偏涼，低溫普遍落在17至19度，雲量較少地區受輻射冷卻影響，溫度可能更低。白天北部及宜花地區高溫約21至23度，中南部及其他地區高溫達26至28度，日夜溫差較大，提醒民眾早出晚歸注意保暖。離島天氣：澎湖多雲，20至23度；金門多雲時晴，16至21度；馬祖陰天，15至18度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模式模擬顯示，明日及週四（12/10、11）全台天氣將明顯好轉，各地天氣晴時多雲為主，僅東半部偶有零星飄雨機率，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚間至週五（12/12）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨機率，其他地區晴時多雲。

未來一週降雨趨勢。氣象署提供

吳德榮接著指出，根據最新歐洲模式模擬，週六（12/13）白天起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。週日至下週二（12/14至16）乾冷空氣南下，各地轉晴朗。

一週溫度變化趨勢。氣象署提供

吳德榮提醒，週日晚間和下週一、週二清晨溫度會降至最低，最新模擬仍認為將首次達「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下，不過模式會繼續調整，需持續觀察。

更多太報報導

夜店獵艷下藥性侵女子 富二代表兄弟輪流上還找人來觀摩

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

港府催票奇招「心意謝卡」成投票憑證 企業要員工上傳、網路現轉售潮