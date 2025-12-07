今北台轉濕涼！12/14入冬最強冷空氣南下 恐跌破10度

今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率。氣象專家吳德榮指出，14、15日乾冷空氣南下，最新模擬冷空氣強度將觸及大陸冷氣團標準，本島平地最低氣溫亦將挑戰10度以下。

吳德榮在「洩天機教室」專欄發文表示，今晨觀測資料顯示，雲層仍在北部、東半部海上，伴隨降水回波，各地尚無降雨，嘉南有局部濃霧。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今（8）日上午起東北季風逐漸增強，迎風面水氣漸增，北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；北海岸、北部山區及東北部應防較大雨勢。氣溫漸降，北台轉涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為北部14至23度、中部14至27度、南部14至29度、東部12至26度。

最新模式模擬顯示，明（9）日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，降雨逐漸減緩；北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週三、四(10、11日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

最新歐洲模式模擬調整為週六(13日)下午冷空氣前緣抵達，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；氣溫逐漸下降。下週日、一(14、15日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗，白天偏涼、早晚很冷。最新模擬冷空氣的強度將觸及「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地的最低氣溫亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

