今北東短暫雨！明起迎3天好天氣 下週又變天

受東北季風影響，中央氣象署表示，今（27）日北台灣及東半部將出現明顯降雨，氣溫也呈現早晚偏涼、白天稍增溫的型態。

北東雨勢增多、中南部山區偶有零星降雨

氣象署指出，受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮今早到白天偏涼，其他地區早晚也有微冷感。中部以北、宜花17至19度；南部、台東20至21度；北部、宜蘭19至21度；中南部、花東22–24度。

北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨；天琴颱風帶來的高層水氣也為中南部山區出現零星雨勢。

氣象專家吳德榮也指出，今天北台灣偏涼、中南部舒適，迎風面仍有短暫雨；但從明天起將連續3天迎來晴朗好天氣，清晨受輻射冷卻影響，部分平地低溫可下探至12度。

週六清晨再探 13 度 週日短暫回暖、下週一再變天

根據氣象署天氣10日報，週六（29日）清晨，中部以北、宜蘭低溫13至15度，空曠地區約12度；下週一（12月1日）起：另一波東北季風南下，北台灣再度轉涼、有雨。

中南部空氣品質橘色提醒、局部恐揚塵

環境部指出，傍晚起東北風可能挾帶境外污染物，加上中南部位於下風處，污染物易累積。雲嘉南、高屏、金門、馬祖地區為橘色提醒等級，彰化至雲嘉南沿海及台東因風速較強，恐出現地表揚塵，影響能見度。

「天琴」增強為中度 進入南海不侵台

依氣象署最新「路徑潛勢預測圖」，天琴颱風已增強為中度並進入南海，朝中南半島方向移動，暫無侵台機率。

