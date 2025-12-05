今北涼中南舒適 明早低溫可下探12度！週末氣溫漸回升

低溫天氣配圖。李政龍攝



今天（12/5）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及臺東高溫則為24至26度，各地早晚低溫普遍為15度至18度。週六、日東北季風減弱、氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

氣象署表示，今天（12/5）持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光。

氣溫方面，各地早晚低溫普遍為15度至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20至22度，中南部及臺東高溫則為24至26度，感受上仍稍涼，外出請增添衣物注意保暖。

12/5早上各地天氣。氣象署提供

東北風偏強，氣象署今晨也發布陸上強風特報，5日晨至6日晚上，桃園至臺南、臺東沿海地區、恆春半島及蘭嶼綠島、澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），海邊活動請多加留意。

12/5陸上強風特報。氣象署提供

至於今日空品，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，5日東北季風影響，環境風場為東北風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12/5~12/7三日空品區預報。環境部提供

未來天氣的部分，氣象署指出，12/6(六)、12/7(日)東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，最新模式模擬顯示，6日晨因「輻射冷卻」，西半部少部分平地的最低氣溫、仍可降至12度左右，應注意。

吳德榮進一步指出，最新模式模擬顯示，下週一（12/8）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率，下週二（12/9）起季風逐日減弱，下週二迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四（12/10、12/11）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提到，下週末（12/13、12/14）前後有強冷空氣南下，但仍需持續觀察其調整，下定論還太早。

