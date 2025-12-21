今北部偏涼有雨 週三再迎新一波冷空氣、高山恐飄雪

今北部偏涼有雨，週三下午起變天更冷。（圖／黃耀徵攝）

氣象專家吳德榮今（22日）在專欄「洩天機教室」中指出，清晨觀測資料顯示，北海岸及東半部地區雲層偏多，並伴隨降水回波與零星降雨，尤以東北部較為明顯。根據昨（21日）晚間8時歐洲中期預報中心（ECMWF）最新模式模擬，今（22日）東北季風逐漸轉乾，大台北地區轉為多雲天氣，北海岸與東半部仍有局部短暫陣雨機率，北部天氣偏涼；中南部則為晴朗天氣，白天舒適微熱，早晚略帶涼意。

預估明（23日）至週三（24日）上午，隨著季風進一步減弱，各地天氣將更為穩定，陽光普照、氣溫明顯回升。

廣告 廣告

今日各地區預測氣溫如下：北部16至23度、中部13至28度、南部14至29度、東部15至27度。

不過最新模式也顯示，自週三下午起至週六（27日），另一波冷空氣將逐步南下，模擬結果顯示此波冷空氣持續時間較長，強度較上一波略強、氣溫預估再下降約2度，仍屬東北季風等級。屆時北部與東半部位處迎風面，將轉為局部降雨天氣，北台灣則呈現「濕涼微冷」狀態；中南部雲量略增，山區有零星降雨的可能，氣溫亦會略微下降。

另值得注意的是，週四與週五（25、26日）高空零度線高度預估下降，高海拔地區如合歡山、雪山、南湖大山等，若水氣配合，皆有機會出現零星飄雪現象。

展望下週日（28日），東北季風預期再度轉乾，北部地區降雨機率下降轉為多雲，東半部則仍有局部短暫雨的機會。

（圖／氣象署）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

3地大雨下到天亮！週三更強東北風報到「挑戰冷氣團」 台北恐探14度

無懼張文恐攻！台大急診醫父女檔衝現場急救檢傷：本於職責的自然反應

路上被搭訕！ 苦主媽媽被騙買1物「吃到要洗腎」