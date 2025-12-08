今北部濕涼！明氣溫回升把握好天氣 氣象專家：下週挑戰「冷氣團等級」低溫探10度以下

下週低溫恐下探10度以下，挑戰「大陸冷氣團」等級。（本刊資料照）

受東北季風影響，今（9日）基隆、宜蘭溼答答，北部溫度介於17至23度間，明（10日）起氣溫回升，但好天氣不會持續太久；週六起新一波冷空氣南下，下週低溫恐下探10度以下，挑戰「大陸冷氣團」等級。

東北季風明減弱 天氣會好轉？

氣象署說明，今（9）日持續受東北季風影響，桃園以北及東半部為迎風面地區，雲量偏多並有局部短暫降雨。其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨較為持續、明顯，局部地區不排除出現大雨，提醒民眾外出務必攜帶雨具。整體雨勢以上半天較明顯，午後起將逐漸趨緩。

基隆、宜蘭、大台北山區慎防大雨。（氣象署提供）

其他地區受到的影響較小，天氣大多維持晴到多雲，仍可見陽光露臉。氣溫方面，各地清晨及夜間偏涼，低溫約17至19度；雲量較少的區域受輻射冷卻影響，氣溫可能更低。白天部分，北部及宜蘭、花蓮高溫約21至23度，其餘地區則可達26至28度。整體而言，白天溫暖、早晚偏涼，日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸務必注意保暖。

明氣溫回升 何時又變天？

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，明日及週四（10、11日）全台天氣將明顯好轉，各地以晴時多雲為主，僅東半部偶有零星飄雨的機率。隨著氣溫回升，白天將呈現舒適微熱的天氣型態，但清晨與夜間仍偏涼。

從週四晚間至週五（12日），迎風面水氣略為增加，北海岸、大台北東側及東半部將出現局部短暫降雨的可能；其他地區則維持晴時多雲的天氣。

下週有望迎首波大陸冷氣團？

吳德榮進一步表示，最新歐洲模式顯示，週六（13日）白天起將有冷空氣逐步南下，氣溫開始下降，北台灣與東半部雲量增加並轉為局部短暫雨。下週日至下週二（14至16日），乾冷空氣南下，各地天氣轉為晴朗乾冷；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

吳德榮說，下週日晚間、週一清晨至週二清晨氣溫將降至最低，有機會首度達到「大陸冷氣團」標準，本島平地也可能挑戰10度以下低溫。不過吳德榮提醒，由於氣象預報存在科學極限，模式仍可能調整，後續變化需持續觀察。

