今北部濕涼3地區炸雨彈！下波「冷空氣」這天到 聖誕節高山有望降雪

生活中心／黃韻璇報導

今(21日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲量漸增(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，大台北東側已有降雨(右圖)。（圖／翻攝自老大洩天機）

今（21）日東北季風增強，氣象署提醒，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北及東部地區有局部短暫雨，新竹、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，西南部有局部濃霧；迎風面雲量漸增，伴隨降水回波，大台北東側已有降雨。最新歐洲模模擬顯示，今、明（21、22日）兩天「東北季風」等級的冷空氣南下。今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至24度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明（22）日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。週二（23日）季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

今年聖誕節前後，賞雪團再次啟動。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

此外，吳德榮透露，最新模式模擬顯示，週三（24日）下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降；週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。

氣象專家林得恩也在「林老師氣象站」粉專中表示，今年聖誕節前後，賞雪團再次啟動！提到12/24、12/25，今年聖誕節前後，受東北季風再增強影響，除北臺灣及東北部地區天氣轉為涼冷外；環境水氣也跟著增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其它地區則持續維持為多雲天氣。

林得恩指出，今年聖誕節前後，臺灣中部以北及宜花地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機會；若有安排賞雪活動，籲請留意自身保暖去寒，以及山區路面溼滑、注意活動安全。

