今北部雨紛紛！明後天氣溫回升 下波降溫更猛「恐探10度以下」

氣象專家林得恩指出，今日天氣，持續受東北季風增強影響，且環境水氣偏多，迎風面的桃園以北、東北部及東半部地區雲量偏多，並有局部短暫陣雨；尤其是，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨最為持續且顯著，有局部大雨發生的機會。目前預估，雨勢在今天上半天會比較集中，下雨的時間也會比較長；下半天後則會逐漸趨緩、減弱。

至於，溫度部份，北台灣整天約18至23度，南部地區低溫在16至19度、高溫在26至29度之間。下一波降溫更猛，預估14日清晨起，北方冷空氣開始直驅南下，強度直逼今年首波「大陸冷氣團」等級；其中，14日晚間至15日清晨氣溫最低，局部空曠平地低溫更有機會下探至攝氏10度或以下。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，北部、東半部低層雲籠罩，降水回波在北部陸地、東半部海上，北台灣明顯降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今（9日）上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。

最新模式模擬顯示，明日、週四（10、11日）天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

最新歐洲模式模擬調整為：週六（13日）白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

