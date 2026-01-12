今北部、東北部回溫 明再有冷氣團南下

氣象署預報中心科長林伯東指出，「全台各地附近的低溫，基本上都有明顯地降低，北部、中部都有可能會來到12℃左右低溫，南部有可能會來到13℃，花東也有可能會有14℃；而且在近山區跟山谷，都有可能會有再更低的狀況。所以在中部以北的近山區，在明天的晚上到後天的清晨，還有後天的晚上到15號的清晨，是有可能會有10℃以下的低溫」。

氣象署提醒，明日起各地低溫又會再較今日下滑；而東北部地區及中部以北山區會有零星短暫雨。一直到15日週四起大陸冷氣團才會減弱，不過各地早晚仍偏冷，尤其西半部日夜溫差大，要適時加減衣物。