今北部、東北部降溫轉雨 12/24更強冷空氣報到

今天(21日)受東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫降雨。氣象專家吳德榮指出，週三(24日)下午起另一波冷空氣逐漸南下，預估持續較久、且比前一波更強，提醒民眾注意保暖。

今天(21日)受東北季風增強影響，北部、東北部天氣轉涼，有局部短暫降雨。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今(21日)晨觀測資料顯示，西南部有局部濃霧；迎風面雲量漸增，伴隨降水回波，大台北東側已有降雨。最新(20日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(21、22日)兩天「東北季風」等級的冷空氣南下。今日迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨、北台轉濕涼；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部14至22度、中部15至26度、南部16至27度、東部14至24度。

廣告 廣告

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(22)日季風漸轉乾，北台雨後轉多雲，東半部則有局部短暫雨的機率；明晨氣溫降至最低，台北觀測站最低溫約可降至16度，全台平地最低溫則可降至13度；中南部晴朗、白天舒適早晚涼。週二(23日)季風減弱，各地晴朗、氣溫回升。

今(21日)晨4：30紅外線雲圖顯示，迎風面雲量漸增(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，伴隨降水回波(中圖)。4：30累積雨量圖顯示，大台北東側已有降雨(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週三(24日)下午起至週六(27日)另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且比前波稍強1度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨；北台轉「濕涼微冷」，中南部雲量略增、氣溫略降；週四、五中南部山區亦有零星飄雨的機率；3200公尺以上高山則有零星飄雪的機率。由於各國模式模擬尚不一致，且持續微調，應續觀察。

延伸閱讀

「張文」隨機砍人太殘忍...他提議「禁取單名」挨轟走火入魔

張文北車中山站商圈隨機殺人 高大成分析：手法專業且想逃

川普3500億元軍售 國軍砲兵現代化揭開序幕