今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團

週三至週六早晚寒冷。（圖／氣象署）

午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。

今下半天2地有雨

天氣風險分析師薛皓天指出，今日起中層以上有槽線加深通過台灣，底層東北風所帶來的冷空氣逐漸增強南下，台灣受新一波強烈大陸冷氣團影響。上半天大致為多雲到晴天氣，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部將轉多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區維持晴到多雲天氣。

氣溫方面，苗栗以北高溫約20度，中部高溫約21至23度，南部高溫約24至26度，東部高溫約22至24度。晚間各地氣溫偏低，北部、東部低溫約12至15度；西部受輻射冷卻影響日夜溫差大，局部有10度左右低溫。

薛皓天說明，明日持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣將減少，北部及東部為多雲時陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，各地氣溫將再降低，中北部及東北部高溫約15度，中部以南高溫約19至24度，花東高溫約19至22度；各地夜間至清晨低溫約11至14度，西半部受輻射冷卻影響，局部仍有10度左右或以下低溫。

週三至週四空曠處及近山區探5度

薛皓天提及，週三、週四維持受強烈大陸冷氣團影響，環境轉乾，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北部及東部局部為多雲天氣，各地白天受日照影響較溫暖，不過夜間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。

薛皓天說道，週五冷氣團減弱，不過低溫情形持續明顯，各地維持晴到多雲天氣，白天氣溫仍偏溫暖，夜間氣溫持續受輻射冷卻影響，各地溫差大，低溫約10至14度。週六有另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯。週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11至15度。

下週再迎冷氣團

薛皓天提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，預報仍有變動性，請多追蹤最新預報資訊。

