今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
記者蔣季容／台北報導
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。
今下半天2地有雨
天氣風險分析師薛皓天指出，今日起中層以上有槽線加深通過台灣，底層東北風所帶來的冷空氣逐漸增強南下，台灣受新一波強烈大陸冷氣團影響。上半天大致為多雲到晴天氣，下半天起前緣水氣抵達台灣，迎風面北部及東北部將轉多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區維持晴到多雲天氣。
氣溫方面，苗栗以北高溫約20度，中部高溫約21至23度，南部高溫約24至26度，東部高溫約22至24度。晚間各地氣溫偏低，北部、東部低溫約12至15度；西部受輻射冷卻影響日夜溫差大，局部有10度左右低溫。
薛皓天說明，明日持續受強烈大陸冷氣團影響，水氣將減少，北部及東部為多雲時陰天氣，迎風面地區局部有地形性短暫陣雨，其餘地區維持晴到多雲天氣。氣溫方面，各地氣溫將再降低，中北部及東北部高溫約15度，中部以南高溫約19至24度，花東高溫約19至22度；各地夜間至清晨低溫約11至14度，西半部受輻射冷卻影響，局部仍有10度左右或以下低溫。
週三至週四空曠處及近山區探5度
薛皓天提及，週三、週四維持受強烈大陸冷氣團影響，環境轉乾，各地大致為晴時多雲天氣，迎風面東北部及東部局部為多雲天氣，各地白天受日照影響較溫暖，不過夜間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處及近山區有5度左右機會。
薛皓天說道，週五冷氣團減弱，不過低溫情形持續明顯，各地維持晴到多雲天氣，白天氣溫仍偏溫暖，夜間氣溫持續受輻射冷卻影響，各地溫差大，低溫約10至14度。週六有另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，各地維持晴到多雲天氣，晚間低溫持續明顯。週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11至15度。
下週再迎冷氣團
薛皓天提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，預報仍有變動性，請多追蹤最新預報資訊。
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 9 小時前 ・ 發起對話